Tu horóscopo diario: sábado 23 de octubre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 23 de octubre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es cuestión ya de bastante poco tiempo para que celebres una noticia de un amigo que te va a hacer muy feliz, porque es algo que para él significa un triunfo y un éxito muy buscado y trabajado. Mientras tanto, dale tu aliento y todo tu apoyo.

Tauro

Tu talento para la organización estará hoy a pleno rendimiento y vas a convertirte en alguien encantador y muy eficiente y tendrás éxito si organizas un evento. Eso sí, acabarás con bastante cansancio, aunque feliz con el resultado que has obtenido.

Géminis

Hoy te interesa más estar descansando, desconectando de la rutina y no pensando en más planes movidos o que impliquen dormir poco y no cuidar demasiado tu organismo con cualquier tipo de exceso. Se consecuente con lo que predicas.

Cáncer

Todo lo que hoy te propongas o los planes que hayas hecho te van a salir a pedir de boca, y además hay alguien que te va a conceder un capricho o que va a ceder para que consigas lo que más te apetece. Eso va a traerte un día muy feliz y con buen humor.

Leo

No vas a dejar a medias una conversación que te parece muy interesante, pero ten cuidado porque te saldrá tu lado más pasional al defender tus ideas y pueden chocar con las de otra persona que no está en la misma línea que tu ni ve las cosas de igual manera.

Virgo

Los trabajos domésticos que hoy tengas que hacer pueden suponerte un pequeño estrés, ya que no te va a apetecer mucho ponerte a ello. Intenta ver el lado bueno y sobre todo intentar hacerlos con toda la tranquilidad posible y sin mirar el reloj.

Libra

Un tema que te está preocupando o una labor que te da pereza abordar no va a ser tan dura o complicada como crees. No es buena idea ponerte la venda antes de la herida, así que deja que las cosas sucedan. Verás como no son tan difíciles ni pesadas.

Escorpio

El sol llega a tu signo y consigues lo que te has propuesto: que algo o alguien no afecte a otras relaciones de tu vida y es muy inteligente por tu parte hacer compartimentos y no dejar que todo se una y se complique. Abordas los temas uno por uno y eso te da el éxito.

Sagitario

No temas si crees que has caído en una contradicción, porque todo el mundo las tiene y tu no vas a ser diferente en eso. Simplemente, examina tus acciones y mira a ver cuáles pueden llevarte a corregir eso que crees que no está del todo bien.

Capricornio

Debes tener mucha cautela si te proponen arriesgarte en un negocio en el que está empeñado un amigo o una amiga y que es su sueño. Si él o ella están dispuestos a arriesgar, tu debes pedirles más tiempo para pensarlo. Lo entenderán.

Acuario

Ojo si alguien te hace una propuesta para formar parte de un grupo social o político en el que hay mezclados muchos intereses. No creas que vas a poder sacar demasiado en claro fácilmente. Analiza todo bien antes de unirte. No te precipites.

Piscis

Recuperas una parte de ti, de tu vida o de tu equilibrio emocional porque salvas un obstáculo afectivo que te estaba produciendo mucho pesar. Esa nueva mirada tuya te abre a comprender mejor las cosas y a perdonarte si crees que has tenido la culpa.