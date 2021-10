Reacciones al fin como diputado de Alberto Rodríguez: del Batet "prevarica" de Podemos al "Game Over" de Vox

El Tribunal Supremo ha condenado a Alberto Rodríguez por un delito de atentado a un agente de la autoridad durante una manifestación a una pena de un mes y medio de prisión. El diputado no entrará en prisión, ya que ha sido sustituida por una multa de 540 euros, además de una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante, también, un mes y medio.

Con la decisión de Meritxell Batet de acatar la condena del TS y que deje de ser diputado terminan los días de incertidumbre en los que se ha debatido en el Congreso de los Diputados si Alberto Rodríguez tendría que cesar sus funciones pese a haber sido elegido por la población en las pasadas elecciones al formar parte de la lista de Unidas Podemos.

Reacción de Podemos

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha calificado de "prevaricación" la retirada del escaño al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, y ha acusado al Tribunal Supremo de presionar a la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, para que se lo quitara pese a que "ambos sabían" que esa inhabilitación no es lo que dice la sentencia.

Belarra ha criticado que el ya exparlamentario de Unidas Podemos fuera condenado por un delito de atentado a la autoridad a un agente en el marco de una manifestación en 2014, pese a que "las pruebas que demuestran que él no estuvo allí". En este sentido, ha aseverado que el "objetivo" de todo este proceso "era quitarle el escaño".

"El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación", ha lanzado la titular de Derechos Sociales.

A su vez, el portavoz de Unida Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha tildado de "vergüenza" que la presidenta del Congreso haya cedido a las "presiones" del presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, Manuel Marchena, y "de la (ultra)derecha política y mediática que pedían sangre", "aún a riesgo de prevaricar". "Vergüenza", ha añadido.

La coportavoz de la formación morada, Isa Serra, ha calificado de "muy grave" que Batet ceda "a las presiones del Poder Judicial". "El Supremo interviniendo el Congreso y arrebatándole representantes a la ciudadanía. Esto no es contra Alberto o contra UP, es contra la democracia y nos jugamos demasiado", ha proclamado.

El exvicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha cargado también contra la decisión de la presidenta del Congreso, que adopta contra el criterio de los letrados de la cámara y tras las "presiones de (Manuel) Marchena y la derecha". "Como en la República de Weimar, el monstruo avanza con aliados", ha advertido.

Mientras, el cofundador del partido y politólogo, Juan Carlos Monedero, ha espetado que "hay que ser muy impresentable" para quitarle el escaño a Rodríguez y ha dicho a Batet "hace lo mismo que ha hecho la socialdemocracia a lo largo de la historia cuando la cobardía ha vencido a la dignidad".

Que con el testimonio contradictorio de un policía, sin pruebas y con un juez ideologizado y sin vergüenza anulen la voluntad popular es señal de que a España todavía le huelen los pies a franquismo. Estar con @Alber_Canarias es estar hoy con la democracia. No aprendéis @PSOE. pic.twitter.com/wGjXoW8BMO — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) October 22, 2021

Reacción de Más País

"Me parece incomprensible, yo estoy más de acuerdo con el informe de los letrados que me parece muy serio jurídicamente", ha comentado Íñigo Errejón en la presentación de su libro Con todo, en referencia al documento en el que se ampararon el PSOE y Unidas Podemos para defender que la condena a Rodríguez no comportaba la pérdida de su acta de diputado.

Reacción del Partido Popular

"En un Estado de derecho, atentar contra la autoridad no puede quedar impune", han difundido desde la cuenta del Partido Popular a través de Twitter, junto a un vídeo de Cuca Gamarra pronunciándose hace una semana sobre este asunto.

Reacción de Vox

"GAME OVER. Expulsado del Congreso el pateador de policías. Se le retira el escaño", ha escrito la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, nada más conocer la decisión adoptada por Batet en un comentario publicado en su perfil de Twitter.

En la misma línea, el portavoz del grupo parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado en la misma red social que ahora Rodríguez, al que la presidenta ya ha comunicado su inhabilitación, se convertirá en el "próximo empleado del Ministerio del Igualdad".

Reacción de ERC

"Manuel Marchena, nuevo presidente del Congreso", ha sido el escueto mensaje que Rufián ha publicado. Las críticas de ERC contra el Tribunal Supremo no son nuevas ni tampoco las dirigidas especialmente contra el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda, que condenó a los líderes del proceso independentista catalán.

Reacción de Ciudadanos

"Celebro que la democracia se imponga a la arbitrariedad y que un condenado por agredir a un policía deje el escaño como pide la justicia", ha declarado Inés Arrimadas.