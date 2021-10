Band Of Horses tocará su disco 'Things Are Great' en España en marzo de 2022

Los estadounidenses Band Of Horses presentarán su nuevo disco Things Are Great en una gira europea que recalará en España el próximo mes de marzo, con un concierto el día 24 en la sala Razzmatazz de Barcelona y otro el 25 en La Riviera de Madrid.

La promotora de ambos espectáculos, Live Nation, ha comunicado que las entradas se pondrán a la venta el viernes 29 de octubre, a partir de las 9 horas, a través de su web oficial y de sus distribuidores oficiales. Habrá además una preventa en las 24 horas previas.

La última vez que actuaron en España fue en 2017, año en el que igualmente tocaron en Madrid (como parte del cartel del Dcode Festival) y en Barcelona (entonces en la sala Apolo).

En esta gira, la banda estadounidense recalará a partir del 22 de febrero en ciudades del continente europeo como Oslo, además de Estocolmo (25 de febrero, Filadelfia Church), Copenhague (26 de febrero, K.B. Hallen), París (5 de marzo, Trianon), Londres (10 de marzo, Roundhouse) y Berlín (16 de marzo, Huxleys), entre otras.

Culminarán su periplo en Portugal, justo tras su paso por España, con un concierto en Lisboa que tendrá lugar el 26 de marzo en Coliseu dos Recreios.

Things Are Great será el quinto disco de estudio del grupo originario de Seattle (EE.UU.) y, con una "vuelta al sonido de sus primeros trabajos", verá la luz el 21 de enero de 2022. Su primer tema, "Crutch", ya está disponible en todas las plataformas.

Según informó la discográfica BMG, todas las canciones fueron escritas antes de la pandemia y en ellas Ben Bridwell, líder de la banda, se muestra más autobiográfico que nunca. "Siento que todo el mundo ha pasado por etapas en las que nada va bien, pero tienes que aguantar y seguir adelante", dijo sobre "Crutch".

Band Of Horses comenzó su carrera discográfica con el álbum Everything All The Time (2006), al que siguieron Cease to Begin (2007), Infinite Arms (2010) y Mirage Rock (2012), que los han convertido en una prestigiosa referencia dentro del rock indie.