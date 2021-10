Marcos Ros (PSRM): "Los fondos europeos no se consiguen quejándose como López Miras, sino trabajando"

"Los ciudadanos aun no sabemos cuál es su modelo de futuro y cómo quiere transformar la Región de Murcia el PP a través de los fondos. No vale con poner a todo el mundo a trabajar, y empaquetar mil proyectos sin tener una idea clara y definida de Región", ha apuntado.

Así, ha señalado que la Región de Murcia "tiene una oportunidad inmejorable para cambiar de rumbo en sus políticas ambientales y tecnológicas, y ha explicado que otras CCAA sí han definido claramente las líneas estratégicas en las que basar los proyectos".

"El dinero de los Fondos Europeos no es un reparto, hay que trabajar para obtenerlos y están sujetos a concurrencia competitiva por parte de Bruselas. Necesitamos un gobierno regional que haga los deberes, trabaje eficazmente y no use cualquier motivo para confrontar con el Gobierno de España", ha finalizado el eurodiputado.