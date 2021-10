Karlos Arguiñano revela abiertamente lo que opina de Dabiz Muñoz

El pasado mes de septiembre, el cocinero David 'Dabiz' Muñoz, chef de DiverXo —que cuenta con tres estrellas Michelin— logró el premio al mejor cocinero del mundo en los 'Best Chef Awards'.

Esta semana, el cocinero más mediático de España, Karlos Arguiñano, hizo referencia a la entrega de este galardón en su propio programa de cocina, que se emite a diario en la cadena de televisión Antena 3.

El cocinero vasco tuvo palabras elogiosas para su compañero de profesión: "Hablando de grandes cocineros, a Dabiz Muñoz le han dado este año el premio a mejor cocinero del mundo. Un hurra. Ahí no se llega… ahí no se lo dan a cualquiera, eh. No se lo dan a cualquiera", dijo.

Arguiñano también tuvo palabras para otro compañero de profesión, Andoni Luis Aduriz, el chef del restaurante Mugaritz, situado en la localidad guipuzcoana de Rentería.

Aduriz ganó en el mismo certamen que Muñoz otro premio: el de mejor cocinero empresario de España.

"Otro grande de la cocina. En España tenemos un lote importante de grandísimos cocineros que nos están dando fama mundial. Yo estoy muy orgulloso de todos ellos", dijo Arguiñano.