"Aquí se habla en la lengua nacional": un local se niega a atender a un cliente por no hablar en español

"Un te roig amb gel". Esta fue la frase que detonó la ira de un camarero en Gandía, que tras ver como un cliente le pedía la comanda en valenciano decidió no atenderle. La Plataforma por la Lengua ha denunciado ante la Oficina de Derechos Lingüísticos y a la Dirección General de Comercio y Consumo lo que consideran un nuevo caso de discriminación lingüística y ha decidido tomar cartas en el asunto.

El suceso, que ocurrió el pasado 18 de diciembre, le ocurrió a un joven que iba acompañado de un amigo a un local de Gandía. Tras pedir en valenciano, el camarero le recriminó que no le entendía, diciéndole que "están en España y hablamos en español" y que "si no hablaba español, era porque no le daba la gana".

Según un comunicado del joven, otro camarero se unió a la conversación y le dijo en tono amenazante que "esto es España y se habla en la lengua nacional".

Lejos de quedar ahí la situación, cuando el joven solicitó la hoja de reclamaciones, los responsables del bar se la negaron y únicamente se la ofrecieron cuando llegó la Policía Local.

La Plataforma por la Lengua ha pedido a la Oficina de Derechos Lingüísticos y a la Dirección General de Comercio y Consumo que presenten una reclamación y tramiten un expediente sancionador, ya que un local no puede negar a un cliente la hoja de reclamaciones, algo que podría ser una infracción leve por el Estatuto de los Consumidores.