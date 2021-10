Alcaldesa de Osuna pide a la Junta soluciones ante la "demora" en atención primaria y consultas especializadas

Andújar ha asistido a una reunión por videoconferencia con el gerente del Área Sanitaria de Osuna, Celso Ortiz, donde también han estado presentes la delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Regina Serrano, y alcaldes del área sanitaria de Osuna y de la zona básica de La Luisiana.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Osuna señala que esta reunión telemática ha tenido lugar tras la concentración que Andújar, junto con otros alcaldes de la Sierra Sur, llevaron a cabo la semana pasada ante las puertas del Hospital Comarcal de Osuna para demandar soluciones a la atención primaria y a otros servicios sanitarios especializados.

Una vez concluida esta reunión, la alcaldesa de Osuna ha subrayado la necesidad de reivindicar para su localidad que se solucione "la demora en las citas de la atención primara y en las consultas externas de especialistas, porque se está observando y comprobando directamente que la media para dar cita que un paciente sea atendido por un profesional médico es de diez a 15 días, un problema que, desde la gerencia del hospital se ha reconocido y sobre el que han manifestado estar trabajando para poder solventarlo".

La alcaldesa no ve razones para que los profesionales, sea de forma telemática a o presencial, y "siendo además la inmensa mayoría citas telemáticas", no pueda atender en su cupo de pacientes diario "con la misma agilidad las citas que antes de la pandemia se venían realizando desde atención primaria".

Otra de las reivindicaciones que la alcaldesa de Osuna ha planteado en esta reunión es "la demora para obtener cita cuando un paciente es derivado a un especialista, que puede tardar meses, a los que se suman los meses que se puede tardar en saber el resultado de las pruebas diagnósticas que se realicen en esa consulta". "Con lo cual, podemos estar hablado de un año o más de un año, el tiempo de espera de un paciente para obtener un diagnóstico, y por tanto, sin tratamiento para su patología, lo que se traduce, como consecuencia, en el colapso de los servicios de urgencias, con lo que eso conlleva para los profesionales y, por supuesto, para la ciudadanía", recalca.

La regidora reconoce que Osuna "siempre" ha tenido una situación privilegiada "en el sentido de que los servicios sanitarios y las principales infraestructuras se concentran en este municipio", De la misma forma que también "es evidente que estos servicios se han visto alterados por la pandemia". "Esto es comprensible, pero hay cuestiones que no están justificadas mantenerlas en el tiempo, porque el número de profesionales, según las estadísticas mostradas en esta reunión, ha aumentado en los últimos diez años, así como la cartera de servicios, el personal adjunto, y las inversiones para mejorar los servicios", incide.

Por otro lado, la alcaldesa de Osuna ha indicado que, otro de los puntos tratados ha sido la posibilidad de que, desde el Área de Gestión Sanitaria, mantengan informados a los alcaldes de los principales problemas que afectan a la ciudadanía, "cuestión a la que se han mantenido reacios manifestando que no tenemos competencias en materia sanitaria".

Andújar ha considerado esa respuesta "desafortunada" porque "todos sabemos que se nos pide colaboración, se nos piden esfuerzos en recursos, en personal, en espacios para cuando es necesario y no son competencias nuestras". "Si no somos competentes para unas materias no debemos serlo para otra, y si somos competentes o máximos colaboradores para esto último, también debemos tener el derecho a lo primero aunque no sean competencias nuestras", sentencia.

Finalmente, ha afirmado que no se les ha trasladado ni concretado "ninguna solución ni un plan específico de actuación por parte del Área de Gestión Sanitaria, aunque sí una declaración de intenciones en mejorar todo aquello que no está funcionando correctamente, de la misma forma que se le ha hecho llegar todos estos problemas de manera directa a la delegada provincial de Salud para que pueda hacerse cargo de los mismos".

"Solo queda esperar a que, una vez más puesta la realidad de la deficiencia en los servicios de atención primaria y de las consultas externas de especialistas desde la Delegación territorial de Salud y desde el Área de Gestión Sanitaria de Osuna, se tomen las medidas para resolver estas carencias", asevera.