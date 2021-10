Elena Furiase se dio el 'sí quiero' con Gonzalo Sierra, su marido, el pasado 18 de septiembre. Sin embargo, las imágenes oficiales de la ceremonia no se habían hecho públicas hasta este viernes, cuando la actriz ha decidido compartirlas en Instagram.

La intérprete, de 33 años, había compartido fotografías del evento íntimo en pequeñas píldoras, pues la exclusiva pertenecía a la revista ¡Hola! y, además, quería preservar su intimidad. No obstante, la alegría que le produce recordar su boda le ha llevado a compartir una serie de intantáneas del evento.

"Los novios... No subo mucho de la boda, no quiero saturar... Pero es que hoy me apetecía y punto", ha escrito Furiase en el post, que recoge más de 35.000 'me gusta' y comentarios de enhorabuena entre los que se leen las palabras de varias celebridades españolas.

Una muestra de ello es el mensaje que le ha dejado la actriz Rossy de Palma: "Satura, mujer, satura, que no nos cansamos de verte tan bella y feliz". Por su parte, la artista Esther Arroyo se ha alegrado de que Furiase comparta "su felicidad", mientras la intérprete Hiba Abouk ha dejado una retahíla de corazones.

Furiase asegura que el día de su boda fue "uno de los más emocionantes" de su vida. "Aún arrastro la resaca emocional al ver estas fotos... Y quizá también un poco de la otra... ¿Por qué negarlo?", escribía el pasado 3 de octubre, poco después de celebrarse el evento.

La actriz, hija de Lolita Flores, ya está en España, pero recientemente se encontraba disfrutando de su luna de miel por el sur de Croacia. Su recorrido empezó en la turística ciudad de Dubrovnik, lugar desde el que comenzó a publicar preciosas fotografías.