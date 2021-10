Detingut a València per demanar diners als vianants amb un ganivet i enfrontar-se a la policia

Agents de la Policia Nacional van detindre ahir en València a un home de 38 anys per amenaçar amb un ganivet de 17 centímetres als transeünts que es creuaven en el seu camí per a demanar-los diners. A l'arrestat també se li acusa d'un delicte de resistència i desobediència per enfrontar-se als agents quan tractaven d'identificar-lo, segons ha informat la Prefectura en un comunicat.