Finaliza el plazo para presentar alegaciones contra la boda del obispo Novell

El plazo de quince días para que cualquier persona pudiera manifestar "algún impedimento legal" a la celebración del matrimonio civil del obispo emérito de Solsona, Xavier Novell, con su novia ha finalizado este viernes, según han confirmado a Efe fuentes del Registro Civil de Súria (Barcelona).

Sin embargo, desde el mismo registro, donde la pareja presentó la solicitud de matrimonio civil, han rehusado informar sobre si ha llegado alguna alegación en contra de la unión.

En el caso de que no se haya presentado ningún impedimento legal -como que alguno de los solicitantes sea menor de edad, esté casado o haya consanguinidad, entre otros motivos- y el juez de paz resuelva favorablemente el expediente, la pareja ya tendría vía libre para casarse.

El obispo Novell, de carácter y opiniones controvertidas, renunció inesperadamente al obispado de Solsona el pasado mes de agosto y el papa aceptó su renuncia el 23 de ese mes, aunque desde entonces no ha dado explicaciones sobre los motivos y únicamente el obispado emitió una nota aduciendo que estos eran "estrictamente personales".

Al cabo de unos días, los medios atribuyeron la renuncia del obispo a que mantenía una relación sentimental con una psicóloga y escritora, experta en temas satánicos, que Novell, exorcista de su diócesis, habría conocido en unos cursos sobre la materia.

Sobre los trámites para casarse por lo civil, el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, ha dicho esta semana: "No me lo esperaba. Solo le dije que estaba a su lado por si necesitaba algo. Él solo puede optar por un matrimonio civil, porque sigue siendo obispo. Y si hace esto, ya sabe lo que le vendrá después. Pero yo no entro a juzgar y condenar. Me sabe muy mal este morbo, y eso no ayuda a los que tienen fe".