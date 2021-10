València destina 50.000 euros a adquirir obres d'art, objectes i antiguitats amb valor patrimonial

Segons ha indicat el consistori en un comunicat, aquesta convocatòria està enfocada a les galeries especialitzades en artistes de renom i als professionals d'antiquari amb establiment comercial a la ciutat de València. L'Ajuntament podrà comprar a cada oferent una peça o lot de peces per un import màxim de 14.500€, impostos inclosos.

En aquest edició, el jurat estarà compost per un membre del sector dels antiquaris i galeries, un de l'àmbit acadèmic o institucional i un altre del personal funcionari de l'Ajuntament.

La presentació de les propostes s'haurà de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València. És important tindre en compte a aquest respecte que, per a poder realitzar la tramitació correctament, cal disposar de certificat electrònic personal en vigor. Una vegada anunciada en la web municipal, es disposarà de 15 dies naturals per a la presentació de propostes.