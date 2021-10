PSOE exige a Ayuntamiento de Málaga la ejecución de diez millones de euros pactados como inversión en distritos

El responsable socialista ha recordado que "a día de hoy no tenemos todavía información sobre el grado de ejecución de ese presupuesto, mientras que barrios como San Andrés", en el distrito de Carretera de Cádiz, "aparece sucio todos los días, con la falta de baldeo, operarios de Limasam y de Parques y Jardines insuficientes para dar lustre a sus calles y zonas de esparcimiento".

Así lo ha manifestado Pérez junto la viceportavoz socialista, Begoña Medina, y de un grupo de vecinos de la zona, que han dado cuenta del mal estado del acerado. "Nos señalan muchas aceras rotas, levantadas, muy antiguas y con desnivel que pone en peligro la estabilidad de los viandantes", han indicado.

Medina se ha preguntado "dónde están esos diez millones de euros que el alcalde, Francisco de la Torre, se comprometió a invertir en los barrios, que son el corazón de Málaga, donde viven la mayoría de los malagueños".

"Hace mucho tiempo que el alcalde no escucha a los malagueños, que no pisa los barrios, que no se baja del coche oficial y que gobierno como si estuviera en mayoría, cuando lo cierto es que ha necesitado someterse a la voluntad de un concejal tránsfuga con una pantomima de foto, el pacto de la vergüenza, para apuntalar la estabilidad en sus dos últimos años de gobierno en la ciudad", ha aseverado Pérez.

Medina, además, ha indicado que los vecinos de San Andrés "viven en el distrito de Carretera de Cádiz, centro de Cruz de Humilladero, que son distritos muy densamente poblados que no cuentan con suficientes zonas verdes para sus habitantes".

Por eso, ha dicho, "no entienden por qué De la Torre se ha obcecado en construir viviendas allí donde debería estar el pulmón verde de la ciudad, el Parque Central en los terrenos de la Repsol y de la Campsa".

Así, ha pedido al alcalde "que contemple aumentar la cantidad de zonas verdes en la ciudad, que abandone su predilección por el cemento y que piense en los barrios que cuentan con menos áreas de esparcimiento, que durante los 25 años de gobierno del PP ha aumentado la brecha económica y social ha en los barrios obreros, que son aquellos que presenta un mayor déficit de zonas verdes".

Ha recordado que la capital "es uno de los municipios de la provincia de Málaga con más hormigón, puesto que sólo cuenta con el 1,3 por ciento de su superficie destinada a parques y jardines", un índice que desciende mucho en barrios muy poblados como San Andrés en el que se encuentran hoy los socialistas.

"La Málaga abandonada necesita menos cemento y más zonas verdes para poder respirar y conciliar, no pisar más alquitrán", ha zanjado la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento.