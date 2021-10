Funermostra tanca la seua edició amb "més negoci" dels últims anys

Des del punt de vista comercial, la fira ha sigut "un èxit" per a expositors i visitants, que han pogut fer negoci de nou cara a cara, destaquen des de l'organització. "Feia temps que no tenia aquesta sensació en una fira", ha declarat Charo Baeza, cofundadora de l'empresa murciana 'Vivo Recuerdo', que ofereix serveis digitals professionals per a rituals de comiat.

Baeza ha assegurat que han tancat molts acords. "De fet, el sector en aquesta edició ha estat molt més obert a comprar tecnologia" i els professionals del sector han estat especialment interessats a comprar la novetat de la seua companyia: cerimònies via streaming, ha apuntat.

Per la seua banda, Ruud van Beurden, director de l'empresa 'Funeral Products' ha tancat el seu últim dia de fira molt satisfet amb els resultats. "Mai havia venut producte durant cap fira. Feia molts contactes i tancava acords. Però enguany això ha canviat. He venut in situ", ha reconegut.

Així mateix ha destacat que s'ha notat la "qualitat" del visitant. "En Funermostra han estat els grups més importants, tot el poder de compra del sector", ha afirmat.

Per a Amparo Méndez, cofundadora de l'empresa 'Eco invéntame', ha sigut la primera vegada en una fira. "Hem apostat per Funermostra perquè era la fira de referència del sector", ha dit. El seu innovador producte, urnes fetes íntegrament amb residu alimentari -pòsits de café i taronja- ha tingut un gran acollida en el sector, tant que assegura que tornarà a la pròxima edició.

"El nostre producte és d'economia circular i residu zero. Pensem que pot aportar molt al sector. De fet, hem venut i hem creat cartera de clients", ha explicat.

Els expositors han transmès la seua "satisfacció" amb la fira i els centenars de visitants s'han marxat amb molt bona sensació i amb ganes de tornar a la pròxima edició. "Funermostra ha demostrat ser l'escenari del canvi", ha conclòs José Vicente Aparicio, president de Funermostra.