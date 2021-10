El PP reclama mejoras en el Zoosanitario e incorporar más personal y recuerda a Espadas el acuerdo de 2018

El portavoz del Grupo Popular, Juan de la Rosa, junto al portavoz adjunto, José Luis García, ha visitado este centro, rememorando una denuncia promovida por la Asociación Movimiento Ciudadano para la Defensa de los Derechos de los Animales Abandonados de Sevilla, según la cual las instalaciones de este centro "son insuficientes para atender debidamente la alta demanda de recogida de animales", pues los datos del Consistorio reflejan 1.809 animales acogidos en el primer semestre, "un número claramente excesivo dada el escaso espacio con el que cuentan".

Según el portavoz del PP, las instalaciones del Zoosanitario presentan diferentes "deficiencias", que son "graves" en el caso de los espacios para los gatos, ante lo cual ha acusado al alcalde de no cumplir su "compromiso" de 2018 de construir unas nuevas gateras, dado el estado de las actuales, toda vez que recientemente era licitada la primera contratación para la instalación de las nuevas gateras. En 2018, según rememora, el pleno aprobó por unanimidad una moción del PP en demanda de toda una serie de mejoras en estas instalaciones.

En el caso de los perros, "no pueden disfrutar habitualmente de la zona de esparcimiento" del centro, mientras "se precisa reformar las instalaciones del aviario, que no presentan las condiciones más adecuadas; así como construir instalaciones adecuadas para recibir a otro tipo de animales". Además, De la Rosa avisa de que el horno incinerador instalado hace unos años no está siendo usado por falta de "personal cualificado" y la necesidad de revisión de la maquinaria.

En materia de personal, expone que el centro necesita incorporar un veterinario, cuatro peones de limpieza y tres operarios más para las labores de desratización, desinsectación y desinfección, pues sólo hay nueve o diez "desratizadores", el mismo número que hace 20 años; así como la creación de nuevas plazas en plantilla y una nueva relación de puestos de trabajo.

La falta de personal de desratización, desinsectación y desinfección, según De la Rosa, "ocasiona que, durante los veranos, el Ayuntamiento sólo disponga de un equipo de desratización" pese a las demandas de actuaciones contra las ratas o los insectos.

Finalmente, De la Rosa ha señalado que "en el proyecto de presupuesto municipal de 2022 destinado al Servicio de Laboratorio Municipal, las inversiones no pasan de 299.200,00 euros, una cuantía extraordinariamente escasa".