PPCV recorrerà l'absolució de Rubén Trenzano: "Arribarem fins al fons per a desemmascarar la trama dels Puig"

"Arribarem fins al fons de l'assumpte per a desemmascarar la trama dels germans Puig i els seus socis", ha assegurat en un comunicat la diputada del PPCV, que ha apuntat que l'Audiència de València "reconeix en la seua sentència que Rubén Trenzano va controlar les subvencions" després de la petició formulada per Ortiz.

"Aquest alt càrrec de la Conselleria d'Educació segueix imputat per malversació, prevaricació i frau en subvenció pública en el jutjat número 4", ha remarcat la diputada 'popular', que ha insistit que el seu objectiu és "arribar al fons de la qüestió i saber perquè les empreses del germà del president i els seus socis han estat justificant amb les mateixes factures les subvencions que han rebut tant de la Generalitat Valenciana, governada per Puig, com de la Generalitat de Catalunya".

"En l'actualitat aquesta causa ha sigut qualificada com a complexa pel jutjat i la Guàrdia Civil ha sol·licitat més documentació tant dels comptes com dels lloguers justificatius a les empreses implicades", ha afegit Ortiz.

L'Audiència de València ha absolt aquest divendres al director general de Política Lingüística i Multilingüisme de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, del delicte de falsedat documental en ajudes al valencià concedides a empreses de Francis Puig, germà del president de la Generalitat, Ximo Puig.

L'òrgan judicial absol Trenzano i ordena notificar la resolució a les parts, que disposen ara de deu dies per a presentar recurs d'apel·lació, segons ha pogut saber Europa Press.

La causa va sorgir arran d'una denúncia de la exportaveu adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relació a la presumpta falsedat en algunes de les manifestacions contingudes en un document emès a l'abril de 2018 per la Direcció general dirigida per Trenzano sobre les ajudes al foment del valencià.