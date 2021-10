AMPL.- L'Audiència de València absol Rubén Trenzano de falsedat per les ajudes a empreses de Francis Puig

L'òrgan judicial absol Trenzano i ordena notificar la resolució a les parts, que disposen ara de deu dies per a presentar recurs d'apel·lació. El director general es va asseure a la fi del passat mes de setembre en la banqueta acusada pel Partit Popular -que ha exercit l'acusació popular- de suposada falsedat documental, per la qual demanava sis anys de presó. La Fiscalia, per la seua banda, no veia delicte i va reclamar el sobreseïment de les actuacions, igual que la defensa.

En la sentència, datada el 19 d'octubre i consultada per Europa Press, els magistrats mantenen que, en aquest cas, "de cap manera resulta acreditada de manera absolutament indubtable, la concurrènciaen la conducta de l'acusat de tots els elements objectius i subjectius que el tipus del delicte de falsedat documental o, subsidiàriament, un delicte de falsedat en document oficial comesa per imprudència greu".

En aquest sentit, asseguren que de les proves practicades no resulta que el contingut de l'escrit que es va enviar a Eva Ortiz "es realitzarà una mutació de la veritat per alguna de les conductes tipificades en la norma penal" ni "tampoc concorre el dol falsari".

La sentència recorda els diversos testimoniatges aportats i conclou que "consta acreditat que es va realitzar la comprovació administrativa de la concessió de la subvenció en cadascuna de les seues fases (sol·licitud, justificació i pagament) i la comprovació material es va realitzar en el tràmit de justificació en el qual a més de la documentació corresponent es va aportar el disc dur".

"I que després de l'escrit de Donya Eva Ortiz -prossegueix- es va comprovar de nou tot l'expedient de la subvenció respecte de les empreses a les quals es referia la síndica del grup parlamentari popular. I posteriorment, es va aprovar un nou Pla de Control establint-se el criteri del risc per a poder comprovar de nou a les citades empreses".

Conseqüentment, apunta, "no s'ha acreditat que a l'escritde data 6 d'abril de 2018 s'arrepleguen fets no verídics. Noconcorre, respecte del delicte que s'imputa a l'acusat l'elementobjecte de cometre la falsedat. És a dir, l'alteració o mutació de la veritat en un document públic o oficial". Per tot açò, considera que deveu dictar-se l'absolució.

La causa va sorgir arran d'una denúncia de la exportaveu adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relació a la presumpta falsedat en algunes de les manifestacions contingudes en un document emès a l'abril de 2018 per la Direcció general dirigida per Trenzano sobre les ajudes al foment del valencià.

En concret, en l'escrit de la representant 'popular' es denunciava que el director general hauria faltat a la veritat en afirmar que les empreses valencianes nomenades i beneficiàries d'una subvenció en 2015 i 2016 d'ajudes al valencià "van presentar la justificació de despeses realitzats en el termini establit a les respectives convocatòries".

Encara que inicialment el jutjat va acordar el sobreseïment de la causa en entendre que corresponia a l'àmbit contenciós-administratiu i no veure indicis d'il·lícit penal, l'Audiència va revocar eixa decisió i va acordar continuar el procediment.

Posteriorment, el Jutjat d'Instrucció número 9 de València va obrir juí oral i Trenzano es va asseure a la fi del passat mes de setembre en la banqueta acusada pel Partit Popular -que ha exercit l'acusació popular- d'un delicte de falsedat documental pel qual demanava sis anys de presó. La Fiscalia, per la seua banda, no veia delicte i va reclamar el sobreseïment de les actuacions, igual que la defensa de Trenzano.

"CONFIANÇA PLENA"

En la seua declaració, Rubén Trenzano va negar haver comès irregularitats en les ajudes concedides a les empreses vinculades a Francis Puig, i va assegurar que no el coneixia. També va explicar que ell firmava el que deien els seus tècnics, amb els qui tenia "confiança plena", i va asseverar que es van revisar les subvencions i no es va veure res il·legal.

Per la seua banda, el ministeri públic va apreciar "mala fe" en la diputada popular Eva Ortiz. "Donar rellevància jurídic penal a açò em pareix ridícul. Si Trenzano haguera de revisar totes les actuacions dels tècnics no tindria temps, ha de posar a gent de confiança. No és un tècnic en dret", va exposar el fiscal en les seues conclusions, en les quals va insistir que no hi havia delicte, sinó una "persecució amb finalitats polítiques" probablement "il·lícits".

De fet, el Ministeri Fiscal -i també la defensa- havia sol·licitat la condemna en costes a l'acusació popular, atribuint-li haver actuat amb temeritat o mala fe. No obstant açò, la sala estima que no procedeix.