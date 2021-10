Abogado de EMT en Tribunal de Cuentas afirma que era obligatorio demandar a Zafra para recuperar el dinero

El Tribunal de Cuentas consideraba en su liquidación provisional a Zafra presunta responsable del fraude -cometido en septiembre de 2019- y le requería el reintegro de 4,2 millones de euros. La extrabajadora recurrió esa decisión y el pasado mes de junio se desestimó su recurso. Una vez notificada esa desestimación, la EMT presentó la demanda contra Zafra en septiembre.

Según ha señalado el concejal de Movilidad y presidente de la EMT tras el consejo extraordinario celebrado este viernes, -solicitado por el PSPV, socio de gobierno, para que los consejeros pudieran preguntar dudas al letrado que lleva el procedimiento-, todos los miembros de esta entidad han podido formular cuestiones "con total transparencia".

El abogado, que durante 22 años ha sido letrado del Tribunal de Cuentas, ha explicado que el procedimiento es "muy claro" y después de la liquidación provisional que apunta a Celia Zafra como presunta responsable, la empresa tiene la "obligación" de presentar demanda para recuperar el dinero público.

En caso de no hacerlo, habría "posibles implicaciones" para los miembros del Consejo de Administración, porque "estaríamos faltando a nuestro deber de recuperar dinero público de todos los valencianos y valencianas", ha señalado Grezzi citando al letrado.

Respecto a la posible responsabilidad de Caixabank, el abogado ha señalado que no se le puede exigir responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas porque la entidad bancaria "no es gestora de fondos públicos". No obstante, Grezzi ha recordado que la EMT ha pedido al Juzgado de Instrucción que se encarga de la investigación en la vía penal, que investigue a Caixabank por un presunto delito de blanqueo de capitales.

"Ha quedado claro que todas las acciones legales que emprende EMT en los juzgados se toman bajo criterios jurídicos. Por mucho que el PP intente tapar sus vergüenzas judiciales que hemos conocido esta misma semana, no lo ha conseguido", ha expuesto Grezzi, en alusión a los procesamientos del caso del 'pitufeo'.

SEGUNDA DEMANDA

Por contra, Cs y PP han criticado que el letrado, en su intervención, ha desvelado la existencia de otra demanda ante el Tribunal de Cuentas en la que ha intervenido, y de la que no tenían constancia, por el tema de las jubilaciones parciales. Esta actuación se sumaría a la formulada contra Zafra, con una minuta de 25.000 euros, según han señalado. Según denuncian, Grezzi no ha permitido tratar de la segunda demanda y les ha emplazado a otra reunión.

El edil de Cs Narciso Estellés ha denunciado lo que ha calificado de "nueva manipulación" del Consejo de Administración de EMT por parte de Grezzi y le ha acusado de "absoluta falta de transparencia", "sectarismo político" y "nulo rigor empresarial" a la hora de convocarlo y la entrega de la documentación "con muy pocas horas de antelación para su estudio".

Sobre el contenido, Estellés ha indicado que, según las respuestas del abogado, "las conclusiones de la comisión de investigación del fraude de la EMT no han sido tenidas en cuenta para la determinación de responsabilidades contables más allá de las de la propia trabajadora encausada".

"Las debilidades de la EMT, en cuanto a procedimientos inexistentes y ausencia de control de tareas por parte de los responsables superiores de Celia Zafra, que figuran en el informe de la Comisión, de la que derivó el cese del anterior gerente y la degradación de funciones de la directora de Gestión, no han sido tenidas en cuenta en la responsabilidad contable, aunque el abogado ha afirmado que son 'responsabilidades de otro tipo'", ha apuntado.

En esta línea, sostiene que, de las contestaciones del abogado se deduce que, a fecha de hoy, no tiene conocimiento de los pormenores del cese del gerente y de los motivos. "Desde Ciudadanos consideramos muy grave que esta información detallada no hubiera sido aportada por la EMT", ha indicado Estellés, que también cree que el presidente de la empresa ha "omitido" información "clave" del caso al propio letrado, algo por lo que preguntarán en el pleno.

Por su parte, el PP, a través del concejal del grupo y consejero en la EMT, Carlos Mundina, también ha denunciado que Grezzi "sigue con su cruzada contra los trabajadores de la EMT y está ocultando cómo está gastando el dinero de todos los valencianos para tapar su mala gestión".

"SORPRESA"

"El nuevo abogado de la EMT, contratado exprofeso para demandar a una trabajadora de la empresa, nos ha contado por sorpresa que también se la he encargado otra demanda por el asunto de las prejubilaciones parciales", ha expuesto y ha señalado que ahora desconocen "si van a por los trabajadores porque aquello fue un acuerdo entre sindicatos y empresa; pero no nos extrañaría que fuera contra trabajadores porque Grezzi sólo hace que acudir a los tribunales para tapar su ruinosa gestión".

Mundina ha criticado que oculte esta nueva demanda de la que ningún consejero del PP en la EMT ha sido informado. "No sabemos cuánto dinero de los valencianos se está gastando en abogados para tapar su nefasta gestión. Pedimos todos los papeles y exigimos transparencia porque Grezzi está usando la EMT de escudo para atacar a todos e intentar salvarse él", ha dicho, y ha preguntado si el PSPV está al corriente de estas nuevas actuaciones.

En esta línea, ha afirmado que el PSPV "ha abandonado el Consejo de Administración al principio y no sabemos si la nueva cruzada de Grezzi en el Tribunal de Cuentas contra los trabajadores tiene el respaldo de sus socios".

Asimismo, ha recordado que la EMT se ha gastado 25.000 euros para ir a tribunales "contra una trabajadora que fue engañada" cuando "la culpa del robo de cuatro millones de euros fue la falta de protocolos y controles en la compañía. Lo demás son cortinas de humo".

Para Mundina, el Consejo de Administración convocado se ha hecho "mal y sin aportar la documentación a los consejeros. Es una nueva muestra de las cacicadas del concejal de Movilidad".