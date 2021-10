Les ajudes a l'economia sostenible pujaran un 50% en entitats sense ànim de lucre, pimes i centres universitaris

En 2021, aquesta línia d'ajudes estava dotada amb 700.000 i donada l'"enorme demanda" per al pròxim any, està previst que aconseguisca l' 1.100.000 euros. D'aquesta manera, es busca "afavorir i potenciar una economia valenciana sostenible, amb accions vinculades a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental".

Així ho ha manifestat Climent durant la clausura de la Jornada sobre l'Economia Sostenible celebrada a Yátova, organitzada per l'associació AMICA i emmarcada a l'espai creatiu del Campus Diversia, que compta amb una ajuda de la Conselleria d'Economia Sostenible.

El Campus és una iniciativa col·laborativa i un lloc de trobada per a l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques en el model de suports a les persones, aprofitant les oportunitats que ofereix l'entorn natural, les activitats agropecuàries i el turisme accessible d'experiències.

El conseller ha destacat que "el campus dona visibilitat a la important contribució de persones amb discapacitat que contribueixen a recuperar activitats agrícoles, a generar biodiversitat i amb ella, entre altres objectius, previndre incendis forestals, a recuperar entorns naturals i dotar-los d'accessibilitat per al gaudi de totes les persones".

LÍNIA D'AJUDES A l'ECONOMIA SOSTENIBLE

Les accions objecte d'ajuda d'aquesta línia són, en primer lloc les activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques d'economia sostenible en el marc del foment de l'empresa social, de l'Economia del Bé Comú, ODS i dels principis de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana.

També contempla ajudes per a l'elaboració i implantació d'una memòria de sostenibilitat (Balanç del Bé Comú, memòria de responsabilitat social, estat no financer, etc.) en pimes valencianes.

Així mateix, es dona suport a les activitats d'investigació bàsica i formació sobre economia sostenible, Economia del Bé Comú, empresa social, economia sostenible, emprenedoria i innovació social, i la investigació aplicada en eixes matèries, així com el foment de l'Economia del Bé Comú, elaboració de memòries de sostenibilitat i Responsabilitat Social Empresarial i d'estudis d'investigació en aquestes matèries, ha detallat la Generalitat en un comunicat.