L'Audiència de València absol Rubén Trenzano de falsedat per les ajudes al valencià a empreses de Francis Puig

L'òrgan judicial absol Trenzano i ordena notificar la resolució a les parts, que disposen ara de deu dies per a presentar recurs d'apel·lació, segons ha pogut saber Europa Press.

La causa va sorgir arran d'una denúncia de la exportaveu adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relació a la presumpta falsedat en algunes de les manifestacions contingudes en un document emès a l'abril de 2018 per la Direcció general dirigida per Trenzano sobre les ajudes al foment del valencià.

En concret, en l'escrit de la representant 'popular' es denunciava que el director general hauria faltat a la veritat en afirmar que les empreses valencianes nomenades i beneficiàries d'una subvenció en 2015 i 2016 d'ajudes al valencià "van presentar la justificació de despeses realitzades en el termini establit en les respectives convocatòries".

Encara que inicialment el jutjat va acordar el sobreseïment de la causa en entendre que corresponia a l'àmbit contenciós-administratiu i no veure indicis d'il·lícit penal, l'Audiència va revocar eixa decisió i va acordar continuar el procediment.

Posteriorment, el Jutjat d'Instrucció número 9 de València va obrir juí oral i Trenzano es va asseure a la fi del passat mes de setembre en la banqueta acusada pel Partit Popular -que ha exercit l'acusació popular- d'un delicte de falsedat documental pel qual demanava sis anys de presó. La Fiscalia, per la seua banda, no veia delicte i va reclamar el sobreseïment de les actuacions, igual que la defensa de Trenzano.

"CONFIANÇA PLENA"

En la seua declaració, Rubén Trenzano va negar haver comès irregularitats en les ajudes concedides a les empreses vinculades a Francis Puig, i va assegurar que no ho coneixia. També va explicar que ell firmava el que deien els seus tècnics, amb els qui tenia "confiança plena", i va asseverar que es van revisar les subvencions i no es va veure res il·legal.

Per la seua banda, el ministeri públic va apreciar "mala fe" en la diputada popular Eva Ortiz. "Donar rellevància jurídic penal a açò em pareix ridícul. Si Trenzano haguera de revisar totes les actuacions dels tècnics no tindria temps, ha de posar a gent de confiança. No és un tècnic en dret", va exposar el fiscal en les seues conclusions, en les quals va insistir que no hi havia delicte, sinó una "persecució amb finalitats polítiques" probablement "il·lícits".