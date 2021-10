La llista d'espera quirúrgica baixa a 117 dies, tres menys que a l'agost i més d'un mes respecte a 2020

De la mateixa manera, també s'ha reduït el nombre de valencians que espera a passar per quiròfan. Al setembre 60.095 pacients esperaven a ser intervinguts, 501 menys que el mes anterior i 1.032 menys que fa un any.

Sobre aquest tema, fonts del departament que dirigeix Ana Barceló han atribuït aquest reducció de la demora a la reactivació de l'activitat quirúrgica després del període vacacional i a l'evolució de la pandèmia.

Així, han destacat que les intervencions programades quasi s'han duplicat, mentre que l'activitat per autoconcert -quan el personal sanitari i no sanitari de forma voluntària allarga la seua jornada per a realitzar activitats quirúrgiques- ha pujat un 270% (1.224 al setembre enfront de 331 a l'agost.

El departament amb major demora és Alcoi amb 191 dies, seguit d'Alacant, amb 176; el General d'Alacant, amb 162; el General de València, amb 150; La Fe, amb 145; el General de Castelló, amb 142; Elda, amb 141; Vinaròs, amb 138; La Plana, amb 132; Xàtiva, amb 125; Sagunt, amb 114; Elx, amb 107

Per sota del centenar de dies, estan el Clínic, amb 99; Requena, amb 94 dies; Oriola, amb 93; la Ribera, amb 92; la Marina Baixa, amb 86; l'Arnau, amb 84; Castelló, amb 75; Gandia, amb 74; el Peset, amb 69; Manises, amb 66; Dénia, amb 61; Torrevella amb 57; i tanca la llista Elx-Crevillent amb 55.

Així, Sanitat destaca que els departaments que més han baixat la demora són l'Hospital General Universitari de València (-10%), l'Hospital General Universitari de Castelló (-10%) i l'Hospital Clínic(-7%).

DEMORA PER ESPECIALITATS

Per especialitats, Cirurgia Plàstica 205, Neurocirugia 174, Cirurgia Maxilofacial 162, Traumatologia 153, Cirurgia toràcica 148, Cirurgia Pediàtrica 123, Cirurgia General té una demora de 110 dies, Ginecologia 108, Urologia 107, Otorinolaringologia 95, Cirurgia vascular 88, Dermatologia 81, Oftalmologia 77, i Cirurgia Cardiovascular 68.

La secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologies Sanitàries, Concha Andrés, Concha Andrés, ha destacat que Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia disminueixen lleugerament les seues demores respecte al mes passat, i bastant enfront de 2020 (13,30 i 35 punts percentuals respectivament). Sobre aquest tema, ha assenyalat que aquest són les especialitats amb més sol·licituds actives i copen el 71,3% del total.