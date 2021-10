La Audiencia de Valencia absuelve a Rubén Trenzano de falsedad por las ayudas al valenciano a empresas de Francis Puig

El órgano judicial absuelve a Trenzano y ordena notificar la resolución a las partes, que disponen ahora de diez para presentar recurso de apelación, según ha podido saber Europa Press.

La causa surgió a raíz de una denuncia de la ex portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relación a la presunta falsedad en algunas de las manifestaciones contenidas en un documento emitido en abril de 2018 por la Dirección General dirigida por Trenzano sobre las ayudas al fomento del valenciano.

En concreto, en el escrito de la representante 'popular' se denunciaba que el director general habría faltado a la verdad al afirmar que las empresas valencianas nombradas y beneficiarias de una subvención en 2015 y 2016 de ayudas al valenciano "presentaron la justificación de gastos realizados en el plazo establecido en las respectivas convocatorias".

Aunque inicialmente el juzgado acordó el sobreseimiento de la causa al entender que correspondía al ámbito contencioso-administrativo y no ver indicios de ilícito penal, la Audiencia revocó esa decisión y acordó continuar el procedimiento.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 9 de València abrió juicio oral y Trenzano se sentó a finales del pasado mes de septiembre en el banquillo acusado por el Partido Popular -que ha ejercido la acusación popular- de un delito de falsedad documental por el que pedía seis años de prisión. La Fiscalía, por su parte, no veía delito y reclamó el sobreseimiento de las actuaciones, al igual que la defensa de Trenzano.

"CONFIANZA PLENA"

En su declaración, Rubén Trenzano negó haber cometido irregularidades en las ayudas concedidas a las empresas vinculadas a Francis Puig, y aseguró que no lo conocía. También explicó que él firmaba lo que decían sus técnicos, con quienes tenía "confianza plena", y aseveró que se revisaron las subvenciones y no se vio nada ilegal.

Por su parte, el ministerio público apreció "mala fe" en la diputada popular Eva Ortiz. "Dar relevancia jurídico penal a esto me parece ridículo. Si Trenzano tuviera que revisar todas las actuaciones de los técnicos no tendría tiempo, tiene que poner a gente de confianza. No es un técnico en derecho", expuso el fiscal en sus conclusiones, en las que insistió que no había delito, sino una "persecución con fines políticos" probablemente "ilícitos".