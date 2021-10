Giner defèn actuar amb més policia i Delegació de Govern davant el botelló i demana mesures de suport als joves

"Els nostres joves necessiten solucions i el botelló està sent una conseqüència, d'una banda, de falta de control i de govern, i una situació social", per un altre, ha exposat Fernando Giner, que ha instat a renovar el Pla de Joventut de la ciutat per a adaptar-ho a la realitat actual. Ha considerat que aquest "claríssimament s'ha quedat obsolet" i ha demanat "mesures i solucions econòmiques d'emancipació" per als joves.

El responsable de Cs s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a parlar de la situació del centre de la ciutat, i ha al·ludit durant la seua compareixença a qüestions relacionades amb la "falta de convivència" i el botelló.

"S'actua amb policia però també entenem que hem de comprendre la situació dels nostres joves. En aquest sentit, hem proposat que es renove el Pla de Joventut perquè que es va fer abans de la pandèmia. La realitat ha canviat completament. Hem demanat que els joves siguen considerats un col·lectiu prioritari per a l'accés a la vivenda", ha exposat.

"Clar que cal actuar amb el botelló. Cal actuar amb més policies i, sobretot amb coordinació amb la Delegació del Govern. No pot anar l'Ajuntament per lliure, ha de recolzar-se en la Delegació del Govern", ha plantejat Fernando Giner. Després d'açò, ha indicat que eixa tasca s'ha de completar amb iniciatives en favor dels joves.

"Tenim l'obligació, com a governants, de donar una solució als nostres joves", ha subratllat. En eixa línia, ha opinat que "la primera mesura hauria de ser renovar el Pla de Joventut, que claríssimament s'ha quedat obsolet" i, "en segon lloc, donar mesures i solucions econòmiques d'emancipació" a aquest col·lectiu.