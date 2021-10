Unas 100 personas protestan a las puertas del Liceo Caracense de Guadalajara tras negar el uso del velo a una alumna

Según la madre, Sana Mahir, desde que su hija decidiera, hace varias semanas, ponerse el velo "por su propia voluntad", la dirección del centro le advirtió que no podía llevarlo en el aula porque estaba infringiendo las normas de convivencia, organización y funcionamiento (NCOF) del propio centro, advirtiéndola de que había que respetar estas normas y que en caso contrario, el no hacerlo podría conllevar la suspensión, de momento, del derecho a asistir a clase por un periodo de quince días.

Para Sana, "esto es solo es una norma, no una ley", y ha asegurado que, desde entonces, toda la familia "está sufriendo mucho porque la niña lleva dos semanas sin asistir a clase. La dejan fuera", ha asegurado, versión que se contradice con la que ha ofrecido a Europa Press la Consejería de Educación tras hablar con el centro.

Pero la familia ha insistido en que niña entra cada día en el instituto pero que no la dejan acceder al aula y es que, aunque no ha sido expulsada, si ha sido advertida de que si no se pone el velo no puede entrar en el aula. "Este rechazo le hace mucho daño", ha dicho Sana.

Aunque desde la Delegación de Educación se ha ofrecido a la familia la opción de que su hija siga los estudios en otro centro educativo donde no rigen las mismas normas, ya que cada uno tiene las suyas, la familia no quiere que se marche a estudiar a otro instituto porque este les gusta.

"Es un centro público y en España no hay ninguna ley que prohíba llevar el velo", ha apostillado tras insistir en que su hija "es más española que árabe y sabe hablar español aunque es también musulmana", ha subrayado.

La Delegación de Guadalajara está tratando de mediar para que no salga perjudicado el centro pero tampoco la alumna, a la que se ha ofrecido acudir a otro instituto pero ni la familia ni ella quieren esa decisión.

Desde la Consejería de Educación, pese a admitir que este tipo de normas dependen de cada centro y no de la Consejería, han apuntado que la alumna puede asistir a clase pero que como el Liceo tiene unas normas de funcionamiento, si no se cumplen, se da un aviso previo para que se cumplan. De momento, ya ha recibido una amonestación por la cual, si se reitera en no cumplir las normas, no podrá asistir a clase en quince días.

Unas normas de convivencia que la Delegación de Educación, en coordinación con el centro educativo, están analizando pero que han sido aprobadas en un Consejo Escolar.