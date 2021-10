El Consell destinarà 9,8 milions d'euros per a impulsar contractes d'investigació de joves mitjançant Next Generation

Així ho ha traslladat durant la seua intervenció en la cerimònia d'incorporació de les persones guardonades amb els Premis Jaume I de 2019 i 2020 a l'Alt Consell Consultiu en I+D+i de la Comunitat Valenciana, un acte que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat i en el qual ha defès que solament serà possible el progrés social recolzant la ciència i la innovació, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

El president ha especificat que aquests 9,8 milions "se sumaran a les convocatòries GenT, per a investigadors d'excel·lència, i ValER, per a investigadors de frontera". "En conjunt sumen una inversió en talent inèdita a la Comunitat Valenciana: 24,6 milions d'euros només per a 2021, que cobreixen tots els rangs de la investigació", ha concretat.

Ximo Puig ha assegurat a més que el Consell està centrant els seus esforços per a convertir a la Comunitat Valenciana en "motor" d'una nova "perifèria innovadora" que "contribuïsca al progrés de tota Espanya".

El president ha manifestat en aquest punt que, encara que Madrid i Barcelona són dos "hubs" innovadors "consolidats", el canvi de model productiu no serà possible "sense la resta de territoris". En aquest sentit, ha remarcat que "la Comunitat Valenciana busca l'espai que s'ha guanyat".

'RÀNQUING' EUROPEU

"Som el territori espanyol que més ha avançat en innovació en sis anys, ascendint 29 posicions en el 'rànquing' europeu, nostres 'start-ups' estan creant un nou model de creixement orgànic, basat en les sinergies amb altres agents, amb les grans empreses tecnològiques, com a Telefónica Tech o NetHits, que han triat València com a seu, amb acceleradores valencianes i captadores de fons impulsors i, finalment, sinergies amb institucions públiques com l'Agència Valenciana d'Innovació o la xarxa d'universitats", ha remarcat.

A més, s'ha referit també al fet que, en els plans complementaris de R+D+i europeus, s'ha prioritzat a la Comunitat Valenciana en 4 de 8 àrees, "el mateix nombre que Catalunya, País Basc i Madrid". "Concretament, hem captat eixos projectes en ciències marines, bioalimentació, física d'altes energies i materials avançats", ha dit.

"Són projectes 'perseguits' amb Balears, Cantàbria, Andalusia o Galícia, comunitats 'perifèriques' com nosaltres, però no són projectes 'perifèrics', són projectes centrals i d'avantguarda, projectes que obrin una gran oportunitat per a transformar l'economia espanyola", ha continuat.

En aquesta línia, el president ha reivindicat, davant els membres de l'Alt Consell Consultiu en R+D+i, que "la matèria primera crucial" és el talent que posseïx la Comunitat i la seua capacitat per a aplicar-ho. "Sabem que la innovació alimenta el canvi de model tecnològic, que, al seu torn, és el motor de l'economia", ha recordat.

LLEI DE LA CIÈNCIA

Puig també ha demanat el suport de l'Alt Consell Consultiu per a impulsar la Llei de la Ciència que prepara la Generalitat i ha donat la benvinguda a les noves persones que passen a formar part de l'organisme en la seua qualitat de Premis Rei Jaume I de les últimes dos edicions.

En concret, els Premis Rei Jaume I de 2019 són, en la categoria d'Investigació Bàsica; Xavier Tolsa Domènech; en la d'Economia, José García Montalvo; en la d'Investigació Mèdica, Pura Muñoz Cánoves; en la de Protecció del Medi ambient, José Antonio Sobrino Rodríguez; en la de Noves Tecnologies, Aníbal Ollero Baturone, i en la d'Emprenedoria, Carlota Pi Amorós.

Per la seua banda, els Premis Rei Jaume I de 2020 són, en la categoria d'Investigació Bàsica, Francisco José García Vidal; en la d'Economia, Diego Puga Pequeño; en la d'Investigació Mèdica, Miguel Beato del Rosal; en la de Protecció del Medi ambient, Fernando Maestre Gil; en la de Noves Tecnologies, Laura Encisam Gómez, i en la d'Emprenedoria, Verónica Pascual Boé.