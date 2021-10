La disputa a tres bandas por el Espacio Delicias: un macro complejo de ocio en terreno para dotaciones básicas

Un macrocentro de ocio, cultura y entretenimiento levantado en Arganzuela, en unos terrenos destinados para dotaciones básicas como centros de salud o institutos. Es todo lo que ha hecho falta para desatar una disputa a tres bandas: de una lado Adif, la propietaria del terreno y el Ayuntamiento de Madrid, encargado de conceder la licencia de funcionamiento, de otro, los vecinos que viven cerca del Espacio Delicias y que dicen sufrir los ruidos y molestias que genera, y, por último las empresas encargadas de gestionar este espacio. "No decimos que sea ilegal, sino que Adif y la administración pública saben como trucar la ley para forzarla al máximo. Y mientras se permite hacer este centro de ocio seguimos sin centro de día, sin biblioteca, sin centro de salud o centro cultural", asegura Miguel Martínez, portavoz de la Plataforma Stop Espacio Delicias.

¿Cómo un espacio destinado para dotaciones básicas acaba siendo ocupado por un macro centro de ocio y entretenimiento? El terreno en el que está situado el Espacio Delicias está calificado en el Plan General de Ordenación Urbanística como "Equipamiento Básico", lo que permite que allí se construyan centros de salud, de mayores o culturales, pero según cuenta Adif a este medio "no se ha ejecutado dotación pública alguna y el Ayuntamiento no había manifestado interés " en adquirir el terreno para esos usos.

"Ya sabemos que lo que es renovable acaba siendo permanente"

El terreno queda en algo así como un limbo, mientras es ocupado de forma ilegal por asentamientos chabolistas hasta que en 2018, Adif, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Cultura firman un Protocolo General de Actuación para impulsar el desarrollo de la zona y dotar a Arganzuela de equipamientos públicos de uso cultural y educativo. Pero Adif asegura que este protocolo "no se ha desarrollado por el momento", por lo que opta por adjudicar "mediante concurso público" esta parcela para la implantación "temporal" de instalaciones "culturales" por medio de carpas, para evitar el uso indebido de este suelo, es decir, estas ocupaciones chabolistas, no para "generar negocio".

Ante esto, el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid simplemente "concede la licencia de funcionamiento" porque "todos los informes son favorables y toda la normativa se cumple", pero no puede hacer nada más porque los terrenos son propiedad de Adif y se han cedido para un uso temporal, algo completamente legal, aseguran fuentes de este área a 20minutos. Y, mientras el Espacio Delicias funciona, tanto Adif como el Ayuntamiento dicen a este medio que siguen estudiando cual es la mejor forma de utilizar estos terrenos de forma permanente. "La voluntad de todos es hacer estos proyectos de dotación básica", asegura Urbanismo.

Plano del Espacio Delicias Let´s Go Company

La primera queja de los vecinos es, precisamente, que este complejo no es ni temporal. "Se trata de un macrocentro con una super carpa y dos hangares que funcionará un mínimo de dos años y el Ayuntamiento le ha dado la misma licencia que se le concede a un mercadillo que se monta unas horas", asegura a 20minutos Miguel Martínez. "Hemos visto como se ha construido y son carpas, pero tienen cimentación, no es temporal", Melquiades González Portavoz Plataforma de Vecinos de Delicias.

Pero Adif asegura que el contrato solo durará dos años, hasta diciembre de 2022 y que se podrá renovar otros dos años. "Ya sabemos que lo que es renovable acaba siendo permanente", más con la inversión económica y las obras que ha supuesto, dice González. "Adif solo puede ceder este terreno un máximo de cuatro años, después debe acabarse", asegura el Ayuntamiento.

¿Ocio o cultura?

La siguiente queja de los vecinos de Arganzuela respecto a esta licencia es que creen que el Espacio Delicias no es un centro de cultura, sino de ocio y entretenimiento: "Lo que necesitamos es cultura de uso cotidiano, como los centros culturales, para los vecinos puedan ir recurrentemente, no espectáculos para ir una sola vez. Eso es ocio o entretenimiento", aseguran en la Plataforma Stop Espacio Delicias. "Ponen una planta de exposiciones para hacer creer que es cultural cuando lo que hay ahí es un conglomerado de ocio al que quieren que acuda cuanto más gente mejor", asegura a 20minutos, de la asociación de vecinos Pasillo Verde Imperial de Arganzuela.

Además, los vecinos de Arganzuela acusan al Ayuntamiento de retrasar la presentación del plan dotacional para estos terrenos intencionadamente: "Tiene el plan preparado, pero guardado en un cajón, lo que permite que se apruebe este complejo. Si dentro de tres meses sale ese plan, en cuatro, estas carpas tienen que irse, pero no lo hará porque el Ayuntamiento es muy reacio a crear equipamientos públicos. no ha tenido el menor interés en reivindicar esos terrenos para hacer algo público.", cuenta Martínez. Sin embargo, Urbanismo asegura que esa dotación ya ha sido enviada a Adif y que ahora es la empresa la que tiene que decidir.

Lo que realmente les importa a estos vecinos es que mientras estas carpas de espectáculos siguen, se priva al barrio de tener servicios públicos básicos: "Se trata de un barrio que ha crecido muchísimo, 12.000 habitantes, y no se ha creado prácticamente ningún equipamiento, no hay centro cultural, ni de día y la biblioteca más cercana está a cuatro kilómetros", protesta Martínez. "Da igual que el terreno no sea del Ayuntamiento, si lo fuera se lo darían a Nacho Cano", dice la plataforma recordando la polémica licencia para la pirámide del compositor en el barrio de Hortaleza.

Pintadas contra el Espacio Delicias EP

La empresa se defiende: "Estamos creando trabajo, cultura y economía"

El último actor en esta disputa es, precisamente, el Espacio Delicias: "Estamos haciendo un proyecto cultural en una parcela que estaba abandonada, que era un asentamiento de chabolas. Entiendo, como vecino que soy, que se necesitan las dotaciones básicas en el barrio, pero no se pueden conseguir haciendo daño a un empresario que lo único que esta haciendo es crear trabajo, cultura y economía", defiende Iñaki Fernández, Ceo de 'Let's Go Company', productora y empresa cogestora del Espacio Delicias.

El empresario reconoce, en efecto, que las carpas se han cimentado "para hacer bien las cosas, como pedía urbanismo", pero que su intención es quedarse de forma temporal: "Nuestra idea es crear algo bueno para el barrio pero, si se nos acaba el plazo que marca la Ley, desmontaremos y nos iremos. Ojalá pudiéramos quedarnos, pero estaremos solo lo que nos permita la ley", asegura el CEO a 20minutos.

"Las carpas no cumplen con la insonorización"

Además de que, para los vecinos, esta licencia "de mercadillo" para algo que se quedará de dos a cuatro años es "forzar la ley" y de que, según ellos, este espacio debería destinarse para dotaciones básicas, los vecinos se quejan de los problemas que está creando el Espacio Delicias. El principal, el ruido: "Hay aforo para 1.800 personas entran, salen, están sentadas y bebiendo al aire libre, por lo que se genera un ruido insoportable para los vecinos que viven a menos de 25 metros. Es como una 'macroterraza' en la puerta de casa", asegura Melquiades González. "Las carpas no cumplen con la insonorización que prometieron los promotores. Todos los días hay gente que esta llamando a la Policía por el ruido", asegura José María Martín.

Gente del barrio empieza a mandarme sus videos. Nosotros no tenemos que insonorizar nuestras casas @ignacioletsgo Tu tienes que insonorizar tu espacio. @ibercaja tu @EspacioDelicias nos está complicando la vida entre mentiras. pic.twitter.com/bheRBQf6LZ — sufriendo espacio delicias (@sufriendoED) October 7, 2021

"Y todas las mediciones que ha hecho la Policía han demostrado que estamos dentro de los niveles permitidos", asegura Iñaki Fernández acreditando las actas policiales a este medio en la que se apoyan sus palabras. "Hicimos insonorización de todos los espacios, en la carpa hay de 85 o 90 decibelios y en la fachada a 50, lo que cumple la normativa nocturna de medio ambiente", asegura. Además, dice el empresario, en la única zona no insonorizada, el merendero para 700 personas del que más se quejan los vecinos, no se pone música.

Pero los vecinos dudan de esta insonorización, "los afectados por los ruidos están que se suben por las paredes", dice Martínez. "Se les permite superar los niveles sonoros porque se acogen a la Ley que dice que por un evento de especial interés religioso o cultural se pueden superar los niveles de ruido. Pero eso es un día, no de jueves a domingo de forma constante", dice.

Problemas de movilidad

También de que se cumpla la licencia: "No hay un plan de movilidad y parece que solo tuvieran una salida de emergencia, como si no nos acordáramos del Madrid Arena", dice el representante de la AVV Pasillo Verde Imperial. "No pueden vender ni comidas ni bebidas, porque no tienen licencia, y lo hacen", cuenta Martínez

"No hemos tenido ni un problema por movilidad, hay tres salidas de emergencia en el complejo y cada uno de los espacios tiene ocho o diez más, lo han supervisado los bomberos y después de lo que pasó en el Madrid Arena tenemos inspecciones constantes, casi a diario", dice el empresario. "Además, tenemos una licencia de comida envasada, que es la que vendemos, concedida por Sanidad, no tenemos cocina, no salen ni humos ni olores", explica igualmente.

"Me sabe mal que sigan en pie de guerra cuando lo único que queremos es ser buenos para el barrio trayendo cultura, exposiciones y circo. Entiendo que los vecinos ejerzan su derecho de protestar pero deberían hacerlo porque un barrio de 250.000 habitantes no tenga dotaciones básicas no por esto", concluye el CEO. "El problema es que se estableció un compromiso para crear un centro de mayores, un edificio para mayores con alzheimer, un instituto con centro cultural y biblioteca...pero el Ayuntamiento no tiene intención de reclamar el terreno para hacerlo", aseguran en la plataforma Stop Espacio Delicias.