Gómez mostra el seu suport als veïns de Malva-rosa en la lluita contra la droga: "Estan carregats de raons"

Així, ha mostrat el seu suport a les mobilitzacions que duen a terme aquests veïns per a protestar pel comerç de droga als seus carrers i demanar solucions. "Tenen tot el dret i estan carregats de raons per a eixir a manifestar-se. Per descomptat, no només ho entenc sinó que tenen tot el meu suport", ha afirmat la responsable municipal.

Gómez s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit al costat de l'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, per a presentar el projecte de millora urbana del carrer Democràcia, preguntada per les manifestacions de veïns de la Malva-rosa contra de la droga, pel missatge que sobre aquest tema ha publicat en el seu compte de Twitter i per les mesures que s'adoptaran des del consistori per a acabar amb eixa activitat.

"El barri de la Malva-rosa va eixir ahir de nou al carrer carregat de raons. Massa dècades sent un punt de compra venda de droga amb tot el que açò comporta. Tenen tota la meua voluntat i treball perquè aconseguisquen fer del seu barri una llar tranquil·la. Mereixen això i més", indica el tuit de la vicealcaldesa.

"El barri de la Malva-rosa porta molt temps reivindicant que ja està bé de ser un barri on s'haja normalitzat ser un punt de compra venda de droga", ha exposat Sandra Gómez, que ha traslladat de nou el seu suport als veïns. "Tindran tot el meu esforç, tota la meua voluntat política per a aconseguir eradicar eixa falsa i horrible normalitat", ha apuntat.

Així mateix, la també edil de Desenvolupament i Renovació Urbana ha destacat el treball que des de fa "molt temps" realitza l'Ajuntament en la Malva-rosa perquè "tinga, per fi, una biblioteca municipal" i "perquè tinga un disseny urbanístic, amb la redacció de la nova unitat funcional, que responga a les noves necessitats del model de la ciutat".

Sandra Gómez ha defès, en aquesta línia, la tasca que es desenvolupa en barris amb "més manques de serveis públics i falta de zones comunes i verdes com la Malva-rosa".