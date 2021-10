"Tuve un momento de locura y dije, cómo participo", el principal acusado de los desórdenes niega ser instigador

L.M ha tomado la palabra, como es su derecho, al finalizar el juicio, para manifestar que, a pesar del vídeo que subió al día siguiente en el "que parecía que estaba celebrando" los disturbios no se siente así "para nada".

"Le puedo asegurar", le ha dicho al juez, "que una de las cosas que más me perturban en la cabeza es el impacto social que tuvo ese día, por cómo le afectó a las personas le aseguro que sí que me perturba de verdad, y es por lo que más me arrepiento".

Ha añadido ser una persona "conflictiva" pero "sincera". En este sentido, ha asegurado que su participación ese día fue "mover un contenedor y romper un escaparate: nada más".

Ha relatado que rompió el escaparate de Lacoste con un palo porque, en un momento determinado, "cuando estaban tirando todo eso en el escaparate" tuvo un momento de "locura" y dijo "yo qué hago, cómo participo" y fue corriendo, vio un palo y lo lanzó.

Con respecto a cuando movió el contenedor, ha dicho: "Es tan ridículo que no me va a creer". Así, ha asegurado que había personas moviendo un contenedor, él empujó y se fue, al contrario del momento del escaparate, en el que sí ha reconocido haber sido "bastante bruto".

En definitiva, ha afirmado no haber "instigado" ni "indicado" a nadie, porque sólo iba con "la mujer" y luego "con otro compañero", por tanto "individualmente, no en ningún grupo". Por tanto, ha pedido que se le juzgue "por lo que ha hecho" y "el castigo sea justo, no ejemplar".

D.C, al que presuntamente la policía detuvo con una gorra de Lacoste después de tirar una piedra a un furgón policial, se ha mostrado "arrepentido". "Lo que hice fue coger lo primero que vi de Lacoste", ha dicho asegurando querer "hacer lo posible para arreglar" lo que hizo.

B.G, que se le acusa de alentar a los participantes, ha reconocido su participación pero sólo en la concentración hostelera y ha "aclarado" que ni agredió ni quiso que se agrediera a los policías.