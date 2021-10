Eugenia Martínez de Irujo quiere mantener a su hija "al margen" de la fama

Eugenia Martínez de Irujo no quiere hablar públicamente de su hija Tana. Así lo ha confesado en su último encuentro ante los medios, añadiendo que la ha "machacado mucho" para que no sea el enfoque de ningún reportaje.

La hija de la duquesa de Alba está encantada con su familia y ha hablado de la reciente celebración del cumpleaños de su niña, que ya no es tan pequeña. Tana Rivera acaba de celebrar su 22 años y, desde que cumplió la mayoría de edad, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera siempre se ha mantenido alejada del foco mediático.

"No voy a hablar de ella", ha sido la tajante respuesta que ha dado Eugenia Martínez, sin desprenderse de su sonrisa. "Yo estoy muy contenta de que sea así y esté al margen, que no entre en la rueda de reportajes, no me gusta nada", ha añadido.

También ha dejado ver que no solo ha venido por el deseo de Tana, sino que viene por mutuo acuerdo. Según añadía, ha "machacado mucho" a su hija para que no fuera un personaje mediático: "Yo tuve una época muy heavy y eso ella lo ha vivido conmigo. Ahora puedo vivir normal, es otro rollo".

"Felicidades, mi vida. No existe un padre más orgulloso de su hija. Persigue siempre tus sueños y disfruta de todos los pequeños detalles de la vida", añadía Francisco Rivera, marido de Eugenia Martínez, en el post donde felicitaba a la niña de sus ojos. Y es que, tan privada mantienen su vida que incluso su perfil de Instagram, con 2.165 seguidores, está cerrado con candado.