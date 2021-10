Catalá reclama una postura "ferma" dels governs de Puig i Ribó a favor de l'ampliació del Port de València

María José Catalá ha demanat també que exigisca per al pressupost de l'any 2022 una partida pressupostària per a la regeneració urgent de les platges del sud de la ciutat, "que segueixen sent les grans oblidades del Govern de Pedro Sánchez".

Catalá ha exigit a Compromís, PSPV i Podem que "no torpedegen l'ampliació del port, perquè d'eixa infraestructura depenen milers de llocs de treball" i ha lamentat que, Compromís, soci de Puig, s'ha sumat a una PNL al Congrés en contra de l'ampliació del port.

La portaveu popular ha afirmat que cal respectar els informes tècnics i jurídics que avalen la vigència de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) i finalitzar aquesta inversió estratègica per a la ciutat que donarà treball a 44.000 ocupacions.

A més, ha demanat a l'Autoritat Portuària de València (APV) que extreme la vigilància ambiental per a protegir les platges de la ciutat i que seguisca les recomanacions que ha demanat Ports de l'Estat.

"Porten més d'un any posant pals a les rodes i després d'aquests informes tècnics i no polítics, és el moment que l'esquerra valenciana deixe de torpedejar una inversió estratègica per a la ciutat de València com és la finalització de l'ampliació nord del Port i de la qual depenen milers de llocs de treballs", ha assenyalat.

Ha recordat que, segons els estudis realitzats sobre aquest projecte, l'ampliació nord del Port tindrà un impacte de més de 44.000 ocupacions quan la nova terminal estiga operant i es generaran més de 15.000 llocs de treball durant la seua construcció. "Els valencians necessiten treballar. Estem en una crisi molt important i aquests llocs de treball són molt necessaris", ha sostingut.

Catalá ha recordat que la inversió privada de 1.000 milions d'euros en la finalització de l'ampliació nord del Port és "fonamental" i pot arrossegar altres inversions estratègiques per a la ciutat i per a la Comunitat Valenciana.

"L'esquerra ha d'abandonar el seu sectarisme i donar suport a aquesta infraestructura que convertirà la ciutat en un punt estratègic del comerç mundial", ha apuntat.