Trapero pide respeto en el día del patrón de los Mossos: "¿Qué tiene de cambiar el mundo lanzar piedras a la policía?

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha denunciado el auge de "comportamientos preocupantes de intolerancia" contra la policía avalados por algunos sectores y ha pedido "respeto": "¿qué tiene de cambiar el mundo lanzar piedras a la policía o quemar contenedores?".

Así lo ha exclamado Trapero en su discurso con motivo del Dia de les Esquadres, patrón de la policía catalana, en que ha reivindicado que los policías han demostrado en la pandemia que son unos servidores públicos "esenciales" y que solo piden "respeto, no actitudes sumisas ni miedos ya superados a la policía".

El mayor ha denunciado que en los últimos tiempos se han producido "comportamientos preocupantes de intolerancia, no generalizados, no cuantitativamente relevantes, pero sí comportamientos grupales violentos que expresan una preocupante intolerancia", ante los que ven con "preocupación" cómo desde algunos sectores se "contemporiza" y en algunos debates públicos "a aquel que tira una piedra a la policía se le otorga el título de activista".

"Entendemos que el ejercicio al derecho a la concentración y a la manifestación tiene que molestar, porque si no, no son tales, así han avanzado nuestras sociedades, es lo que hicieron nuestros padres para conseguir escuelas, ambulatorios, mercados municipales y mil cosas. Pero me pregunto: ¿qué tiene de cambiar el mundo lanzar piedras a la policía o quemar contenedores? ¿cuál es este nuevo paradigma y qué tiene de transformador y de revolucionario?", ha indicado.

Quiere revisar el trato a detenidos

Trapero ha instado a revisar el trato a los detenidos y aspectos del procedimiento de los arrestos: "'Siempre lo hemos hecho así' no es un argumento", ha zanjado.

"Tenemos que pensar por qué un detenido no puede leer un libro o tiene que estar en la planta -3", ha dicho durante su intervención.

También ha planteado revisar por qué las medidas tienen que ser las mismas para todos los arrestados, sin tener en cuenta la gravedad del delito que hayan cometido o su peligrosidad, y ha deseado "un acuerdo policial que asuma que una detención no es un trámite, es poner a una persona en una situación donde sus derechos están especialmente limitados".

Ha continuado afirmando que la misión principal de un cuerpo policial es defender derechos y libertades, y cree que en este punto suele hacerse "una lectura que va poco más allá del ejercicio de la protesta", aunque según él hay otros ámbitos a los que afecta, y ha mencionado la prevención y la investigación criminal.

"Sumar con el resto de instituciones"

Trapero ha mantenido que "la policía debe sumar con el resto de instituciones para ser un norte en la brújula, especialmente en momentos de miedos"

Respecto a cómo le gustaría que avance el cuerpo, también ha deseado que los Mossos "se relacionen con el resto de cuerpos sin competir, colaborando".

Al empezar su discurso, Trapero ha saludado a las autoridades que han asistido al acto, y entre ellas se ha detenido en el hasta jefe superior de Policía en Catalunya, José Antonio Togores, que ya ha sido destinado a Melilla y al que el mayor ha saludado "en su último acto en Cataluña" antes del cambio de destino.

Aragonès: "Tenéis al lado a todo el Govern"



El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrado este viernes su pleno apoyo a los miembros del cuerpo de Mossos d'Esquadra, a quienes ha asegurado: "Tenéis al lado a todo el Govern. El conjunto del Govern y de las instituciones de Catalunya están a vuestro lado".

"Pleno apoyo a vuestro trabajo como policía que defiende los derechos y libertades a la ciudadanía de Catalunya", ha expresado en su intervención gravada para la celebración del Dia de les Esquadres de los Mossos.

Se ha comprometido a "seguir dotando" al cuerpo de efectivos y recursos materiales y ha asegurado en que confía que Mossos sabrá atender los distintos retos en el ámbito de la seguridad que ahora mismo se plantean.

En este sentido, ha asegurado que "la ciudadanía de Cataluña valora especialmente el trabajo de Mossos" y ha destacado su trabajo a raíz de la pandemia de coronavirus.

Ha asegurado que algunos de los retos del propio Govern se trasladan al cuerpo policial, y en este sentido se ha referido a la incorporación de más mujeres en Mossos, algo en lo que "se ha ido mejorando, pero queda camino por hacer".