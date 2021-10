Pipi Estrada arremete contra las Campos y recuerda su relación con Terelu: "Me echó diez veces de casa, era una locura"

Tras la entrada de Bigote Arrocet en Secret Story, muchas son las tramas que se han abierto para las Campos, pues el cómico -ya expulsado del reality- dio una versión diferente de su ruptura con María Teresa, lo cual obligó a Gustavo, mano derecha de la periodista, a dar su versión de lo que él había visto y vivido.

Esto ha generado multitud de reacciones, y parece que también una inesperada: la de Pipi Estrada. El periodista no tiene relación con la familia desde que rompió con Terelu en 2006 tras cuatro años de noviazgo, pero al ser preguntado por Europa Press ha opinado que Gustavo "no lo hace por él", sino que "esto está dirigido y bien dirigido".

"Es surrealista, es como un culebrón venezolano y tengo la sensación de que va a ir a peor. Nunca me imaginé que Gustavo estuviera en este papel", añadió. "En los cuatro años que estuve con las Campos siempre escuchaba la palabra dignidad. ¿Y qué dignidad es esta? Me da risa".

"La dignidad ha quedado en que hay que salir adelante como sea. La dignidad la tienen encerrada con llave y han tirado la llave al río", sentenció, haciendo referencia a las ganas que tienen de permanecer en los medios.

Además, Pipi Estrada también recordó cómo fue su relación con Terelu, de la cual opina que "era difícil y lo sigue siendo". "En su momento me echo diez veces de su casa, aquello era una auténtica locura", aseguró. "Una vez me echo porque me levanté a hacer pis a las seis de la mañana y no levanté la segunda tapa del váter".

Sobre María Teresa Campos tampoco dudó en opinar, aunque "con cariño". "Tener que retirarte en soledad, en silencio, olvidada...", opinó. "Para una persona con este ego es muy duro. Uno tiene que asumir que el tiempo pasa y todos tenemos nuestro recorrido, y que llega un momento que hay un punto final. Y lo tienes que poner con dignidad".