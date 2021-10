La Conselleria de Agricultura abre expediente informativo para aclarar la muerte de 10 burros en el Desert de Les Palmes

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha abierto un expediente informativo para aclarar la muerte de algunos de los cerca de 50 burros que fueron introducidos en el parque natural del Desert de Les Palmes para prevenir incendidos. Según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras del caso, el número de animales fallecidos asciende a 10.

La Conselleria ha explicado que fue el propietario de los burros, un ganadero, quien solicitó autorización para ubicar los animales dentro de una parecela privada del parque natural para que pudieran pastar en el perímetro del mismo y contribuir a limiar el sotobosque con el fin de prevenir incendios.

Así, la Dirección General de Medio Natural, a petición del director del Desert de Les Palmes, concedió dicha autorización y los burros se introdujeron en la primera semana de agosto. Dos meses después, según la Conselleria, llegaron noticias de que el proyecto no estaba funcionado y que los animales no tenían buen aspecto, por lo que la primera semana de octubre se pidió al ganadero que retirase los burros.

Este martes la Conselleria ha abierto un expediente informativo para aclarar los sucidido y ver si existen responsabilidades y por parte de quíen.

Por su parte, el responsable del grupo ecologista Gecen, Francisco González, se ha preguntado por qué no se ha actuado antes en esta cuestión, y ha pedido responsabilidades y que se investique por qué murieron los animales y si ha habido alguna negligencia.

EL PP TRASLADARA EL CASO A FISCALÍA

Por otro lado, el Grupo Popular en Les Corts trasladará a la Fiscalía de Castellón la muerte de, al menos diez burros, en el Desert de Les Palmes y ha pedido la comparecencia de la consellera Mollá en Les Corts para explicar lo sucedido.

La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en Les Corts, Elisa Díaz, también ha registrado varias preguntas parlamentarias para esclarecer lo ocurrido. Se solicita datos sobre número de animales fallecidos, las causas, cuántas personas había encargadas de estos animales, si tenían reconocimiento veterinario y con qué periodicidad, en qué consistía el programa de la Consellería o -entre otras- en qué condiciones se mantenía a los burros.

Además, la diputada 'popular' también ha solicitado el expediente informativo "que dicen han abierto y de quién es la responsabilidad porque es incomprensible que se haya dejado morir a los burros. La ineficacia y nula diligencia de la consellera Mireia Mollá clama al cielo".

Elisa Díaz ha indicado que "esta iniciativa puesta en marcha en agosto con el objetivo de limpiar los montes de arbustos y hierbas en el parque natural del Desert de Les Palmes pretendía, según decía la Conselleria, prevenir incendios de una manera barata, efectiva y ecológica". "No hay duda que ha sido barata. Tanto han escatimado en gastos que al final ha salido muy caro y ha costado la vida de diez burros que, supuestamente, limpiaban y pastaban en los bosques", ha añadido.

Diaz ha explicado que "la actividad de Agricultura era un reclamo para visitar el parque natural. Los animales llegaron en perfecto estado por eso queremos saber qué ha ocurrido".

La portavoz 'popular' ha indicado que no saben qué ha sucedido "por la nula transparencia de la consellera Mollá, a quien no es la primera vez que le ocurre algo similar. Debería hacer un curso de buen trato a los animales". "Sabemos que había malnutrición en los burros y el fallecimiento de, al menos, una decena de burros pero no se sabe qué ha pasado, ni quién era el responsable directo del cuidado de estos animales en esta iniciativa ni qué medidas de salubridad se habían establecido para estos animales", ha apuntado.

Para Elisa Diaz, es evidente que Agricultura "ha dejado morir a los burros de una manera salvaje, según parece por desnutrición o por un ataque". "No entendemos por qué la Conselleria quiere ocultar este asunto, sin ninguna transparencia, sin que nadie haya dado la cara y sin ni siquiera tener la dignidad de explicar al propietario de los burros qué ha pasado. Resulta indignante saber que por la dejadez de esta Conselleria han muerto burros en el Desert de Les Palmes", ha concluido.