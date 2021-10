Marta López Álamo vuelve a la pasarela luciendo bikinis y bañadores:​ "La moda tiene menos 'haters' que las redes"

A sus 24 años, Marta López Álamo está centrada tanto en su trabajo de influencer como en su labor como modelo. Sin embargo, al margen de las sesiones de fotos que publica y de las imágenes en sus redes, otra cosa que también se le da bien del mundo de modelaje son las pasarelas.

Por ello, la novia de Kiko Matamoros se ha mostrado más que contenta por poder participar en la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida celebrada desde el jueves al domingo.

La granadina ha desfilado en bañador y bikini como parte de esta pasarela centrada en la moda de baño. Junto a compañeras como Malena Costa, Marta López Álamo ha regresado a los desfiles de moda para lucir una de las prendas que más le gustan.

Marta López Álamo junto a una compañera en la Gran Canaria Swim Week. GTRES

"Estoy muy feliz de que hayan contado conmigo, de que me hayan dado esta oportunidad en Gran Canaria by Moda Cálida. Estoy en una nube, muy feliz. Además baño, que me encanta. Yo y el bikini somos uno", declaró a Europa Press.

Además, sobre el mundo de las pasarelas, la influencer aseguró que "es un mundo muy sano". "Por mucho que pueda pensar la gente, tenemos un compañerismo increíble", explicó. "El mundo de la moda tiene menos haters que las redes sociales".

Además, la modelo aprovechó la localización para mandar toda su fuerza a los afectados por la erupción de La Palma: "Esperemos que las ayudas lleguen de donde tienen que llegar, pero la colaboración ciudadana está siendo enorme, y eso me alegra".