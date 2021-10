Cvirus.- La Generalitat serà "prudent" i esperarà a decidir si llevar les mascaretes al pati

La vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, ha confirmat aquest divendres que la Generalitat mantindrà la "prudència" i esperarà a la pròxima comissió interdepartamental COVID per a estudiar la possible retirada de l'ús obligatori de les mascaretes al pati als estudiants no universitaris.