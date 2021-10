Els pescadors valencians esgoten la quota olímpica de tonyina roja "en només 12 dies"

20M EP

La Comissió Interfederativa de Confraries de Pescadors de la Comunitat Valenciana (COINCOPESCA) torna a reclamar que tant la secretaria general de Pesca del Ministeri d'Agricultura com la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica (ICCAT) augmenten la "ridícula" quota que han assignat un any més als pescadors professionals valencians.