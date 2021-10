El PP demana a Ribó obrir un procés de diàleg abans de tancar al trànsit el centre històric de València

Els regidors del Grup Municipal Popular, Santiago Ballester, Paula Llobet i Carlos Mundina, s'han reunit aquest divendres amb representants de "Ciutat Vella Viva" per a abordar l'engegada de l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella Nord, segons han informat fonts del grup.

Sobre este tema, Mundina ha recalcat que Ribó "ha de parar el procés" fins que hi haja un "consens entre totes les parts afectades" ja que com els comerços i hostelers arrosseguen encara les pèrdues que han registrat per culpa de la pandèmia. De fet, el 57% dels comerços, restaurants i negocis d'hoteleria perduts en els dos últims anys en la ciutat se situen en aquest districte.

A més, ha assenyalat que hi ha un baix índex d'inscripció dels vehicles censats a Ciutat Vella, per la qual cosa adverteix que en un mes, veïns i treballadors de Ciutat Vella "poden viure un caos d'accés i multes per a accedir a les seues cases o els seus treballs".

En aquest sentit, demanarà en el pròxim ple una moció perquè el govern de Ribó paralitze les sancions que s'engegaran el pròxim 1 de desembre i s'òbriga un procés de diàleg amb els veïns, comerciants i totes les entitats afectades per aquesta mesura per a valorar la idoneïtat de l'aplicació d'aquesta iniciativa en aquests moments.

Així mateix, es demana reforçar les freqüències de pas de l'Empresa Municipal de Transports de València a fi de facilitar l'accés al centre en transport públic i donant una alternativa a l'ús del vehicle privat.

En eixe sentit, ha assenyalat que Compromís i PSPV "només saben que prohibir sense oferir alternatives als valencians ja que sense places d'aparcament i amb tot el centre en obres, amb execució simultània de la reurbanització de la Plaça de la Reina i de l'entorn patrimonial de la Llotja, el Mercat Central i l'Església dels Santos Juanes, "no es pot anar a les braves tancant el centre i multant la gent". És necessari paralitzar aquest procés fins que hi haja consens", ha afirmat.