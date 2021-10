Oltra no té "cap dubte" que els pressupostos de 2022 s'aprovaran dins del termini i en la forma escaient

"Més que optimista sóc realista: hem tingut pressupostos en els sis últims exercicis i també tindrem en aquest. No tinc cap dubte", ha subratllat en la seua compareixença setmanal després del ple de govern, a una setmana de la data límit del 29 d'octubre perquè arriben els comptes a les Corts.

Com a novetat enguany, els pressupostos es negocien des de fa setmanes entre els socis de govern (PSPV-Compromís-Unides Podem) en una comissió política interna que va proposar la pròpia Oltra després de les seues últimes discrepàncies amb el conseller d'Hisenda, el socialista Vicent Soler.

D'altra banda, la vicepresidenta no ha confirmat si assistirà a la gran manifestació convocada aquest divendres a la vesprada per entitats ecologistes contra el projecte d'ampliació del port de València. "La meua assistència no determina la meua opinió, que és àmpliament coneguda, pública i notòria", ha asseverat.