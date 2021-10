'El programa de Ana Rosa' revela una conversación reciente de Antonio David en la que hablaba de Olga en pasado

Si hay algo en lo que la prensa rosa de nuestro país coincide en los últimos días es que la relación de Olga Moreno y Antonio David no pasa por su mejor momento. Este viernes, el equipo de El programa de Ana Rosa ha mostrado una conversación en la que el exguardia civil hablaba de su pareja en pasado. Y, lo más importante, esta charla sucedía dos días antes de que la revista Lecturas publicase la 'bomba' que ha revolucionado los medios.

"Son veinte años de relación. ¿Qué más te puedo contar? Me parece una gran mujer", contestaba Antonio David al periodista que le preguntaba qué era para él Olga Moreno. "Me parece una gran mujer que ha pagado un alto peaje por las injusticias que me han hecho a mí", añadía el ex de Rocío Carrasco.

Tras escuchar estas declaraciones, Ana Rosa Quintana apuntaba: "A mí no me gustaría que mi marido dijera que soy una gran mujer. Me gustaría que dijera que me quiere mucho". Pese a esto, la presentadora confía en que, si finalmente hay ruptura, sea de "mutuo acuerdo" y se eviten los conflictos.

Por su parte, Joaquín Prat ha apuntado: "A lo mejor no querían hacer público nada porque cabía o cabe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos". No obstante, la colaboradora Sandra Aladro ha resaltado que, en la grabación de Antonio David, no se escucha ninguna palabra de complicidad o cariño con respecto a Olga y que, además, resulta extraño que no hayan pasado el verano o el cumpleaños de ella juntos.

También Miguel Ángel Nicolás ha querido aportar su granito de arena, explicando que Lara Sajen, compañera de Olga en Supervivientes, donde ambas trabaron una amistad, había apuntado que, durante su estancia en la isla, la sevillana estaba más preocupada por la situación que atravesaba su matrimonio que por las declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie.