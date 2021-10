El presidente de Iberdrola, sobre la tensión con el Gobierno por el precio de la luz: "No hay ningún malentendido"

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha atendido a los medios de comunicación este viernes, minutos antes del inicio de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo. Galán ha reiterado que desde Iberdrola "se han mantenido precios fijos" y su deseo es seguir manteniéndolos, algo que "también es el deseo del Gobierno".

Este jueves Iberdrola se comprometió a no variar los precios eléctricos a la industria para no afectar a la competitividad española con los incrementos del precio del gas natural, siempre y cuando no se perjudique la producción eléctrica con "tributos lesivos", como la 'tasa' a las renovables, y pide al Gobierno la retirada del Real Decreto y la Ley "criticada" por la UE.

Galán ha dicho este viernes que "Iberdrola ha mantenido unos precios fijos, nada que ver con los precios que tiene el pool diario, que afecta solo al 10% de la energía de España y el otro 90% está con acuerdo bilaterales, que Iberdrola los ha mantenido y esto ha supuesto que la industria española se ha beneficiado en cerca de 2.000 millones".

Además, el presidente de Iberdrola ha querido aclarar ese condicionante a no subir los precios si no se aplican tasas: "Tanto nosotros como el Gobierno lo que queremos es que la industria española pueda tener unos precios competitivos y que a esos precios, si se incluyen en los costes adicionales, pues obviamente habría que repercutirlos, que no es el deseo ni del Gobierno ni de la empresa".

"El otro día tanto la vicepresidenta como el presidente dijeron en sede parlamentaria su deseo de modificar lo que fuera necesario para aquellas empresas que no se han tenido esos altos precios, como es el caso de Iberdrola, pues que no tuviera ningún efecto en los decretos o en las leyes que estaban en este momento gestionando", ha dicho.

El caso de Francia e Italia

Galán también tuvo palabras para las medidas que se han aplicado en otros países ante la subida en toda Europa, donde valoró como positivas las aplicadas en otros países: "Francia e Italia han hecho unas medidas para intentar resolver el problema de esa pequeña parte de energía que son los que están en tarifa regulada u oficial, que es dar un cheque para que los ciudadanos que están en ese régimen para que no estén expuestos a la volatilidad del precio horario del mercado mayorista".

"No parece razonable que un consumidor que tiene un consumo muy pequeño esté pendiente de cuánto vale cada hora el precio de la energía. En España tenemos unos pequeños consumidores que están sometidos a un mercado mayorista cuando los grandes consumidores no lo están al tener acuerdos bilaterales", ha subrayado Galán, que ha indicado que esta situación "solo" afecta al 10 por ciento de sus clientes mientras que el resto, unos seis millones, "no tiene que pagar esos 200 euros el megavatio".

El presidente de Iberdrola ha apuntado que quizá esta situación "no han sido capaces de explicarla adecuadamente" tanto las compañías eléctricas como el Gobierno pero ha apuntado que hay que evitar que los ciudadanos no estén expuestos a regímenes tan "volátiles".