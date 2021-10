Kylie Jenner muestra cómo será la habitación del bebé que espera

Ahora mismo está inmersa en los tan comunes antojos de las embarazadas. Claro que los antojos que pueda tener Kylie Jenner no son los antojos que puedan tener la inmensa mayoría de embarazadas. Así que si le ha dado ya por hacer la habitación del bebé que espera es porque no solo puede permitírselo, sino porque se tarda en hacer. Es decir, que es una habitación inmensa, de esas que no tienen siquiera la inmensa mayoría de embarazadas (ni el resto de personas).

La opulencia de las Kardashian ha llegado hasta a sus futuros retoños y la empresaria e influencer, que a sus 24 años ya va a tener a su segundo hijo (la primera, Stormi, llamada en España cariñosamente 'La Chubascos', tiene 3 años), ha decidido comenzar las obras para que el cuarto del futuro recién nacido sea una primera toma de contacto con la clase social que le espera.

A través de sus stories, Kylie Jenner ha compartido con sus más de 277 millones de seguidores la inmensa habitación que espera a su bebé, para quien está construyendo casi un parque de atracciones infantil, con muchísimos huecos entre los armarios y las estanterías que, por la forma que tienen, da la sensación de que darán pie a diversos toboganes.

De hecho, el cuarto posee un túnel superior que con toda probabilidad su madre llenará de juguetes y peluches para el pequeño o la pequeña (aún no se sabe qué nombre le pondrá) y que también podrá disfrutar Stormi. Para los dos, por no dejar nada al azar y que sea peligroso, Jenner está construyendo también una escalera para poder subir y bajar con todas las facilidades y comodidades de las que se puede disponer hoy en día.

Mientras enseña la habitación, de hecho, se puede escuchar cómo la influencer (es la tercera cuenta más seguida de todo el planeta, solo superada por Cristiano Ronaldo y, en primera posición, la empresarial de Instagram) asegura que "esto va genial" y que faltan "la pintura, las escaleritas y poner el tobogán". Ni que decir tiene que los fans están deseando saber cómo será el diseño final, habida cuenta de la fastuosidad con la que ha celebrado hasta ahora los cumpleaños de Stormi.