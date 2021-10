Vuelve a Albacete el Festival Taurino en beneficio del Cotolengo con Palacios, Pinar y Serrano y un homenaje a Dámaso

La cita será el próximo 7 de noviembre, con un cartel diseñado por Ramón Ortiz, con toreros de la provincia y la región de la talla de Rubén Pinar, Pedro Marín, Sergio Serrano, Diego Carretero, Andrés Palacios o Miguel Tendero.

"Hay citas ineludibles y en Albacete el festival del Cotolengo es una de ellas. El año pasado no fue posible por la pandemia, por eso es un gran motivo de celebración que, apenas un mes y medio después de haber celebrado nuestra magnífica feria taurina, podamos anunciar que continuamos con el Cotolengo, un reto importante para la ciudad", ha celebrado el alcalde, Emilio Sáez, quien ha avanzado que propondrá el reconocimiento de Dámaso en el callejero de la capital.

"Propondremos a la Junta de Portavoces de Albacete reconocer la figura de Dámaso González con una calle o una avenida, con el objetivo de que pueda ser recordado, no solo con un busto en la plaza de toros, sino también con su nombre en nuestras calles".

El festival rendirá un doble tributo con un agradecimiento especial a la acción que realizan desde la institución benéfica, que, en palabras de Sáez, "siempre ha estado ahí para atender a quienes más lo necesitan, sobre todo en pandemia".

"El Cotolengo lo merece sobradamente", ha asegurado también el vicealcalde y concejal de Asuntos Taurinos, Vicente Casañ, que espera poder recuperar la fecha habitual para el festival de cara al próximo año.

UNA GRAN NOTICIA PARA LA AFICIÓN

"Esperamos volver a mayo para el año que viene, aunque lo importante es el hecho de que se pueda celebrar, es una gran noticia para la afición y para la ciudad".

Por su parte, el director del Cotolengo, Pablo Álvarez, ha querido agradecer al Ayuntamiento y a los toreros su esfuerzo y disposición a la hora de organizar el evento.

"Muchas gracias a todos aquellos que se han ofrecido voluntariamente y que han podido organizar el festival, y un agradecimiento y un recuerdo a dos personas que yo no he conocido, como son la madre María y el maestro Damaso, sin ellas este día no sería posible".

Un agradecimiento que han hecho extensivo algunos de los toreros protagonistas del cartel, como Rubén Pinar, que ha reiterado su compromiso con la iniciativa, "siempre que se me ha llamado he estado dispuesto a torear y a colaborar, y lo seguiré haciendo, es una muestra de estar comprometido con Albacete y con todo lo que ello merece", o Miguel Tendero, que ha destacado la necesidad de un evento así, "es un festival en beneficio de la gente que más lo necesita, para mí es de alabar que continúe y que vaya cogiendo cada vez más fuerza".

También Sergio Serrano y Pedro Monteagudo se han unido a esta felicitación, animando a todos los aficionados a colaborar y asistir a 'La Chata' el próximo domingo, 7 de noviembre, a las 12.00 horas.

Las entradas estarán a la venta a partir del próximo martes, 2 de noviembre, en la taquilla de la Plaza de Toros.