Barbón destaca que "no cabe jurídicamente" un referéndum sobre la oficialidad del asturiano

"Lo digo con el mayor de los cariños y admiración que siento por el presidente Rodríguez-Vigil. Un matiz nada más, cuando el dice que no se puede aprobar por un voto, no es así, para aprobarse la oficialidad, luego ya vendrá todo el desarrollo, no es por un voto se necesita ganar por 27 votos a 18, no por un voto", ha indicado Barbón.

Ha insistido en que "es posible una oficialidad amable y será obligatoria solo en la protección de los derechos de los asturfalantes, pero no se le va a obligar a hablar o saber asturiano a nuetsros médicos".

"Esa no va a ser la oficialidad que yo voy defender como presidente de los asturianos", ha insistido Adrián Barbón, que ante las reiteradas preguntas ha recalcado que "se trata e proteger los derechos de los asturfalantes y de darle al asturiano el valor suficiente que permita la pervivencia de la lengua de nuestros güelos y güelas".

Así ha insistido en que el modelo de oficialidad se decidirá en la Junta General de acuerdo a los pactos con los partidos y ha añadido que está convencido de que aunque el PP vote en contra de declararlo oficial cuando haya que negociar su desarrollo y modelo el PP estará negociándolo.

Ha añadido que hay otra cuestión que pasa desapercibida y es que las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial reciben dinero del Estado.

Barbón hacía estas declaraciones en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, en la jornada en la que se entregan los Premios Princesa de Asturias.