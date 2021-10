PSRM acusa al Gobierno murciano de "hacer un paripé" del Pacto de la Justicia por "ansia de confrontación" con Sánchez

Lucas ha explicado que no han acudido a la reunión porque el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, "la ha convocado de un día para otro, sin orden del día, y con el único ánimo de echar la culpa de todo al Gobierno de España".

"El PP, como en todo lo que hace, excluye a colectivos y a sindicatos, y a los partidos políticos que no le bailan el agua. No vamos a formar parte de una obra de teatro con fines partidistas en San Esteban", ha comentado.

Lucas ha recordado que desde septiembre del 2020 "no ha habido ningún tipo de movimiento por el Pacto de la Justicia desde el Gobierno de López Miras" y ha subrayado la necesidad de que el mismo "tenga la participación de todos los partidos y asociaciones".

"El Ejecutivo regional y el PP demuestran que no saben el verdadero significado del acuerdo y del consenso. Este Pacto no puede ser denominado como tal, ya que un pacto requiere del trabajo previo y del consenso de todas las fuerzas políticas, y este documento no las recoge", ha señalado Lucas.

Para finalizar, el vicesecretario general del PSRM ha incidido en que desde el Partido Socialista "somos conscientes y conocedores de la situación del sistema judicial en la Región. Por ello, hemos reivindicado en numerosas ocasiones la necesidad de alcanzar un pacto por la justicia y abordar los principales retos y carencias que tiene este sector tras 26 años de gobiernos del PP".