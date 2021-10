La Generalitat reorganitza la cartera de salut pública en deu àrees

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres el decret que regula l'actualització de la cartera de serveis de salut pública de la Comunitat Valenciana, que inclou el conjunt d'actuacions i recursos per a les prestacions de salut pública a les quals té dret la població.

Aquesta reorganització pretén garantir la prestació d'uns serveis de salut pública de qualitat i adaptats de forma contínua a les necessitats de la ciutadania a cada moment, ha explicat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, en la seua compareixença setmanal després de la reunió de govern.

La modificació es concreta en l'agrupació dels serveis que integren la cartera en deu àrees d'actuació: monitoratge de l'estat de salut de la població i els seus determinants; disseny i avaluació de polítiques, estratègies i serveis de salut pública; vigilància de malalties i resposta a alertes i emergències; prevenció de malalties i lesions; promoció de la salut; seguretat alimentària; laboratoris de salut pública; salut laboral; salut ambiental i formació, docència i investigació.

Es tracta d'una reestructuració a nivell organitzatiu que respon a l'evolució dels serveis de salut pública, a les actualitzacions dels mateixos en el context de nova normativa, als nous coneixements i a la nova evidència científica.

Es reforça, per exemple, el monitoratge de l'estat de salut de la població: les malalties que li afecten, així com potencials diferències en el seu diagnòstic i tractament per raó de gènere o condicionants socioeconòmics, culturals, ambientals, conductuals i biològics de la salut.