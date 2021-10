El Consell autoritza a À Punt sumar-se al canal online 'Bondia televisió' amb Tv3 i IB3

El Consell ha autoritzat la subscripció d'un acord de col·laboració per a la creació d'un canal d'internet conjunt entre la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). 'Bondia televisió' ja funcionava amb els serveis balears i catalans i ara se sumaran els productes audiovisuals valencians.

Com a prestadors del servei públic de comunicació audiovisual d'àmbit autonòmic, aquests tres ens han decidit col·laborar en un projecte conjunt que té com a objectiu que els continguts audiovisuals propis, o sobre els quals es tinguen drets d'explotació, i siguen objecte d'intercanvi, es posen a la disposició de la ciutadania, de manera lliure, oberta i accessible, mitjançant un canal d'internet conjunt, ha indicat el Consell en un comunicat.

'Bondia televisió' serà la marca adoptada pel canal digital, que tindrà un disseny i una imatge corporativa propis i independents de les entitats firmants i seran definits de mutu acord.

Les parts es comprometen a més a atorgar la màxima accessibilitat de la ciutadania als continguts del canal d'internet i a disposar d'un domini d'internet propi identificable i independent del de cadascuna de les entitats.

Per a nodrir el canal d'internet, les entitats acorden intercanviar els continguts audiovisuals necessaris i que siguen d'interés, excepte aquells sobre els quals no tinguen facultats de disposició a favor de terceres persones o bé ja s'hagen cedit a terceres persones, en règim d'exclusivitat o bé per a l'emissió de forma simultània.

Les entitats comunicaran públicament els continguts, respectant els drets d'autoria, de conformitat i amb l'abast establit en la legislació vigent.

També acorden que en accedir a un contingut del canal, l'enllaç dirigirà el repositori de la cadena que l'haja cedit. I per a completar la programació del canal conjunt, la plataforma digital oferirà l'accés a l'emissió en directe dels tres canals de televisió principals i de les tres emissores principals de ràdio.

Responsabilitat editorial i recursos

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals assumeix la responsabilitat editorial del canal d'internet comú i garanteix els recursos humans necessaris i suficients, així com la tecnologia i el corresponent suport i manteniment, estabilitat i seguretat de l'entorn digital.

D'altra banda, cada entitat serà responsable dels programes i dels continguts audiovisuals que posen a la disposició de l'entitat que assumeix la responsabilitat editorial.

Així mateix, cada institució ostentarà els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts audiovisuals objecte d'intercanvi i qualsevol responsabilitat derivada de la difusió a través del canal d'internet conjunt d'aquests continguts audiovisuals serà assumida única i exclusivament per la part que ho ha posat a la disposició del canal, garantint la indemnitat de les altres entitats.

Els drets, ingressos i despeses derivades de l'explotació i la comunicació pública dels drets d'autoria recauran en l'entitat que ha aportat el contingut audiovisual al canal d'internet conjunt, que serà a més qui garantisca els drets de propietat intel·lectual i de la resta de drets necessaris i afectats.

Adhesió de la CVMC

Aquest acord té el seu origen en el protocol subscrit en 2018 entre l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que contempla la producció i edició conjunta de continguts, l'adquisició de drets sobre continguts i l'intercanvi de continguts audiovisuals d'actualitat, per a distribuir-los a través d'internet i altres mitjans digitals.

Fruit de l'experiència, tots dos ens públics han considerat adequat, per a la prestació del servei públic que tenen encomanat, estendre i ampliar la participació en aquest canal a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Aquest acord tindrà una durada de quatre anys, després dels quals podrà prorrogar-se a iniciativa de les parts, amb acord previ, sempre i quan l'ampliació no siga superior a altres quatre anys.