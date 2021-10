Castalla acollirà l'entrega del XXVI Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià

Segons ha indicat la Diputació en un comunicat, el premi està dotat amb 20.000 euros i competien altres 24 autors. L'Ajuntament, amb l'entitat provincial, s'encarrega de l'organització de l'acte que tindrà lloc a l'Auditori Municipal el dimarts 26 d'octubre a les 20.30 hores.

La novel·la, publicada amb el títol 'No t'ho diré mai' per l'editorial Bromera, narra les reflexions d'una dona de prop de cinquanta anys que s'enfronta a una vida molt diferent a la qual havia imaginat.

La vicepresidenta primera i diputada de Cultura, Julia Parra, ha manifestat que "és una gran satisfacció tornar a reprendre la tradició d'entregar a Castalla, el municipi on va nàixer Enric Valor, el Premi de Novel·la, que en aquesta ocasió arreplegarà Marian Díez". "Per a açò, des de l'Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació, s'està preparant un emotiu acte en el qual la literatura i la música tindran un paper protagonista", ha indicat.

Per la seua banda, l'alcalde de la localitat, Antonio Bernabeu, ha afirmat que "la celebració del Premi a la nostra ciutat forma part d'un conjunt d'actes, com la Fira de la Fantasia i el projecte de rehabilitació de la casa natal de l'escriptor de Castalla, per a col·locar la figura d'Enric Valor on correspon". Per la seua part, el regidor de Cultura, Saúl Mira, ha declarat que "Valor és un referent en la normalització de la llengua valenciana i estem orgullosos de reconéixer la importància de la seua figura i celebrar actes com aquests premis de la mà de Diputació en la seua memòria".

La premiada, Díez Picó, natural de Monòver, ha sigut reconeguda pel jurat presidit per la vicepresidenta de la Diputació d'Alacant, Julia Parra, i format a més pel diputat provincial Gerard Fullana, l'escriptor i enòleg, Rafael Poveda, el professor de la Universitat de València, Gonçal López-Pampló, les doctores en Filologia Catalana Isabel Marcillas i María Ángeles Francés, el professor adjunt de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Vicent Ferrán García, i el llicenciat en Filologia, Carlos Ferrer.

La titular de Cultura ha destacat que "amb aquest premi, volem reconéixer i fomentar la creació d'obres literàries en valencià i donar major visibilitat als nostres autors". Aquest certamen de la Diputació d'Alacant pretén a més reivindicar el treball dut a terme per Enric Valor i Vives per a normalitzar el valencià, la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, en les seues diferents facetes d'autor i investigador. L'edició de 2021 finalitzarà dimarts que ve amb l'acte d'entrega d'aquest reconeixement en l'Auditori Municipal de Castalla.