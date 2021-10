Berto triunfa con su imitación de C. Tangana y se convierte en El Narigueño: "El pitufo es la antesala del autotune"

El humorista Berto Romero se convirtió en la última emisión de Late Motiv en El Narigueño, una suerte de cantante al más puro estilo C. Tangana, artista al que imitó durante el programa de Andreu Buenafuente.

Berto se caracterizó como C. Tangana, con su característico chandal, zapatos, calcetines blancos y maquillaje y peluca imitando al intérprete de moda.

Berto, metido en su papel explicó que la "C" de C. Tangana no significa nada, pero que la "a" y la "b" estaban pilladas.

"Quiero reivindicar la estética yonki", dijo Berto sobre la costumbre de vestir chándal. "La 'c' es de cómico. La 'c' es de cómodo. En realidad es de lo que me sale de los coj... Coj... Tangana", explicaba más adelante.

Andreu Buenafuente le preguntó por su última polémica, el baile de C. Tangana en la catedral de Toledo. Berto respondió confesando que no sabía que aquello fuera una catedral que olía "mucho a cirio para ser una discoteca".

El presentador también le sacó el tema del abuso del Autotune, el programa de ordenador que sirve para afinar digitalmente a los cantantes.

Berto, El narigueño, explicó que él no usa autotune, sino que lo hace con su garganta. "Se hace como cuando tiras un escupitajo", decía. "El pitufo es la antesala del autotune", afirmaba mientras hacía gorgoritos.