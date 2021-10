Les eleccions als consells escolars dels centres superiors se celebraran el pròxim 30 de novembre

Amb l'objecte de fomentar l'exercici efectiu de la participació de l'alumnat, professorat i personal de l'administració i serveis en el funcionament i govern dels centres superiors d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat, se celebraran eleccions al sector corresponent en aquells centres els consells escolars dels quals precisen renovació o existisquen vacants que corresponguen a la totalitat de llocs d'algun sector, o tots dos casos.

La campanya electoral transcorrerà des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva de les persones candidates fins a dos dies lectius abans de la data de celebració de les eleccions, i en tot cas no durarà menys de cinc dies lectius.

La junta electoral, i especialment, la direcció de cada centre facilitarà a les persones de la comunitat escolar que siguen proclamades candidates els recursos necessaris perquè puguen donar-se a conéixer a l'electorat.

El dia de les eleccions es constituiran taules electorals per a l'elecció de professorat, famílies i alumnat. No obstant açò, i atés que la finalitat de la convocatòria és aconseguir la major participació possible, es podrà participar mitjançant el vot no presencial.