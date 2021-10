Les bandes de San José de Pignatelli, CIM de Benimaclet i Castellar-Oliveral participen en Cultura als Barris

El dissabte 23, a les 12.00 hores, la banda del Centre Instructiu Musical (CIM) de Benimaclet oferirà un concert al carrer Gregorio Gea del barri de Tendetes dirigida pel seu titular Olga Clarí i el mateix dia, a les 17.30, els protagonistes seran els músics de l'Agrupació Musical San José de Pignatelli que actuaran a la plaça de l'ermita del barri d'Orriols, amb el director, Rafael Vizcaíno Cambra.

Els concerts continuaran el diumenge amb l'actuació de la banda del Centre Instructiu Musical de Castellar-Oliveral. Sota la batuta de Manuel Baixauli Ferrer, interpretaran a partir de les 12.00 un programa de música de vent al parc del carrer Oltá, al barri de Malilla.

Amb aquests concerts continua la participació de les bandes de Cosomuval en aquest cicle organitzat pel consistori que, fins al pròxim 28 de novembre, oferirà activitats culturals cada setmana en huit barris.

De les 24 bandes de la Coordinadora que prendran part en aquesta nova temporada, ja ho han fet les de la Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola y Musical (SIOAM) de Benimàmet, l'Agrupació Musical de Massarrojos, la Unió Musical l'Horta de Sant Marcel·lí, la Sociedad Musical Barrio de Malilla, la Unió Musical Centre Històric i la Societat Musical La Unió de Tres Forques.

A les tres d'aquest cap de setmana seguiran en pròximes dates l'Agrupación Musical Patraix, Ateneo Musical del Puerto, CIM Tendetes, Sociedad Musical Unión de Pescadores, Agrupación Musical Santa Cecilia del Grao, Agrupación Musical Carrera Font de Sant Lluís, Sociedad Musical Orriols, Centre de Música i Dansa de Natzaret, Centro Instructivo Musical de Torrefiel, Banda de Música de Campanar, A.C. Falla Jerónima Galés-Litógrafo Pascual Abad, Agrupación Musical Benicalap, Agrupación Musical Gayano Lluch, Sociedad Musical Poblados Marítimos i Agrupación Musical San Isidro.

La campanya és una iniciativa de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València que va sorgir en 2016 com una aposta per la descentralització de la cultura. A més dels concerts de música de banda i d'altres estils, Cultura als barris inclou altres propostes com a teatre, monòlegs d'humor, contacontes, cinema, dansa contemporània, poesia, circ, tallers, danses populars valencianes.