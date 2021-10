Localitzen una bugaderia a Sueca que exercia de manera irregular des de 2014

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, la investigació va començar en el mes de març després d'una denúncia interposada per un ciutadà.

Després de diverses gestions, els agents van comprovar l'existència d'un establiment en el qual es realitzaven les recollides i entrega de les peces de roba, mentre que l'activitat empresarial s'exercia des d'un altre lloc.

Localitzada la ubicació en una nau industrial, van constatar la plena activitat de la bugaderia industrial, tant per a llavat com per a neteja en sec, de tot tipus de peces, on es manipulava percloroetilè, dissolvent utilitzat per a neteja en sec.

Així mateix, es va constatar que mancava de llicència d'activitat i de la inscripció en el Registre del pla de gestió de dissolvents per emetre compostos orgànics volàtils.

Finalment, la inspecció mediambiental va concloure amb un informe denuncia, ja que l'empresa portava exercint l'activitat de manera irregular aproximadament des de l'any 2014.